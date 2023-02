Peugeot 3008 et 5008 : nouvelle motorisation hybride

Les Peugeot 3008 et 5008 se dotent d’une nouvelle motorisation hybride ainsi qu’une nouvelle boîte de vitesses automatique. Une motorisation qui va représenter l’entrée de gamme de ces SUV. Découverte de cette nouveauté électrisante sur Abcmoteur

Une micro-hybridation 48V

Cette nouvelle motorisation des Peugeot 3008 et 5008 utilise un moteur essence 1,2 litre PureTech d’une puissance de 136 chevaux et 230 Nm. Il sera épaulé d’un moteur électrique e-Motor d’une puissance de 28 ch et un couple de 55 Nm. Ce dernier est introduit dans une nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage comptant 6 rapports e-DCS6.

Réduction des consommations

Cette nouvelle motorisation des Peugeot 3008 et 5008 Hybrid arrive à réduire leur consommation. En ville, elle permet de sauver 2,5l/100km, un gain considérable qui est obtenu grâce à sa capacité de déplacer les SUV en tout électrique. Selon Peugeot, ils peuvent rouler 50% du temps en tout électrique. Sur route, la consommation baisse de 0,7l/100km. Au total, Peugeot annonce une diminution d’1l/100km lors d’un usage en cycle mixte.

Bientôt disponible sur d’autres véhicules

La marque au lion annonce que cette motorisation hybride sera bientôt disponible pour d’autres modèles. Pour une majorité de sa gamme puisqu’elle est déjà annoncée pour la 208, le 2008, la 308, la 308 SW et la 408. La commercialisation des Peugeot 3008 et 5008 Hybrid 136 devrait débuter dès le second trimestre de 2023 toujours dans l’usine de Sochaux.