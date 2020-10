A l’occasion de son restylage, le Crossland (qui perd le X dans son nom) adopte la nouvelle calandre Vizor d’Opel. La gamme accueille une finition sportive GS Line.

Le Crossland X n’est plus le plus petit SUV d’Opel. En effet, chose rare, en changeant de génération, le Mokka a aussi changé de positionnement, devenant un modèle plus urbain que compact avec ses 4,15 mètres de longueur contre 4,27 mètres sur l’ancien. Il devient ainsi un concurrent bien gênant pour le Crossland X, qui s’étire sur 4,21 mètres.

Mais pas question pour le Crossland X de s’éclipser pour faire de la place ! Opel ne l’abandonne pas et lui offre même un restylage bien visible… qui s’inspire du nouveau Mokka. Le petit SUV aux accents de monospace reçoit ainsi la nouvelle calandre de la marque, nommée Vizor. C’est une bande noire bien droite face à la route qui relie les optiques. L’intégration est plutôt réussie sur un modèle qui n’a pas été pensé pour, d’autant que les designers n’ont pas revu les optiques. Ce nouveau masque, associé à une grande prise d’air avec un épais cadre couleur alu et des ouïes verticales sur le côté du bouclier, élargit visuellement le Crossland. Car oui, il faut maintenant dire Crossland et non plus Crossland X.

A l’arrière, il y a un nouvel habillage des feux. Un bandeau noir est aussi ajouté entre ces feux. Le véhicule adopte la nouvelle police d’écriture pour le nom du modèle, avec donc Crossland écrit en grand au centre. Le restylage est l’occasion de lancer une finition pseudo-sportive GS Line. Avec elle, on a des jantes 16 pouces peintes en noir, un toit noir de série et un jonc de vitrage rouge.

A bord en revanche, pas de changement. Le Crossland n’a pas le droit à la nouvelle instrumentation numérique Pure Panel. C’est donc toujours de classiques compteurs à aiguilles. Pour faire la différence avec le Mokka, le Crossland mettra en avant sa modularité plus poussée puisqu’il a une banquette arrière coulissante. On peut ainsi favoriser le volume du coffre (de 410 à 520 litres) ou l’espace aux jambes.

Sur le plan technique, pas de révolution non plus. On retrouve les essence de 83, 110 et 130 ch. En diesel, le 1.5 à boîte manuelle passe de 100 à 110 ch. La version à boîte automatique a 120 ch. Pas d’hybridation à l’horizon, même légère. Opel indique avoir amélioré le ressenti de la direction et revu les réglages de la suspension. S’il n’y a pas de transmission intégrale, le Crossland peut désormais avoir un antipatinage évolué, l’IntelliGrip avec des modes adaptés aux conditions d’adhérence précaires.

L’arrivée dans les concessions est prévue pour début 2021.