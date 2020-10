La seconde génération du Mokka, le petit SUV d’Opel, est disponible à la commande. Le prix de départ est de 21.300 €.

Dévoilée en juin dernier, la seconde génération du Mokka doit rejoindre les concessions début 2021. Mais les carnets de commandes sont ouverts et Opel a mis en ligne le configurateur. On rappelle que ce Mokka 2 inaugure le nouveau design d’Opel, pour l’extérieur (avec la calandre Vizor) et l’intérieur.

Dans les entrailles, c’est du PSA. L’avantage est qu’en reprenant la base du 2008, ce Mokka laisse le choix comme le Peugeot entre essence, diesel et électrique. Le Mokka-e a un moteur de 136 ch et une batterie de 50 kWh. L’autonomie WLTP est de 322 km. Pour l’essence, le choix se fait entre les 1.2 Turbo de 100 et 130 ch, ce dernier proposant en option la boîte auto 8 rapports. Enfin, le diesel se limite au 1.5 de 110 ch.

Le Mokka s’affiche à partir de 21.300 €. La logique du groupe PSA est respectée, puisque c’est moins cher que le 2008, qui commence à 22.250 € (mais est toutefois un peu plus grand). L’Opel commence plus haut que le Renault Captur (à 18.600 €), mais contrairement à ce dernier, il est bien équipé en version de base. L’Edition a en série : jantes 16 pouces, climatisation manuelle, rétros électriques, régulateur de vitesse, reconnaissance des panneaux, système anti-colission à basse vitesse, aide active au maintien dans la voie et système audio avec écran tactile 7 pouces.

L’Elegance ajoute des jantes 17 pouces, les antibrouillards, la clim auto, le capteur de pluie, l’allumage automatique des phares, les compatibilités Apple Car Play et Android Auto. La GS Line a un look plus sportif, avec toit peint en noir, jantes 18 pouces et liseré rouge. Il y a aussi le régulateur adaptatif. Enfin, on a en haut de gamme l’Ultimate, avec en série phares LED Matrix, sièges et volant chauffants, écran tactile 10 pouces et instrumentation numérique 12 pouces.

La grille des prix

(Cliquez pour zoomer).