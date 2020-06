Nouvelle Citroën C4 : la voici !

Citroën a dévoilé les premières photos officielles de la nouvelle C4 et de sa variante électrique ë-C4. Le look est original, avec une silhouette inspirée de la GS et des SUV.

C’est la nouveauté française la plus attendue de l’année. C’est aussi un modèle très attendu par les concessionnaires Citroën ! La marque est enfin de retour sur le segment des compactes, deux ans après l’arrêt de la précédente C4. Le constructeur a maladroitement tenté de combler le trou dans sa gamme avec la C4 Cactus, mais celle-ci était trop petite et ses prestations très éloignées des incontournables de la catégorie (308, Golf…).

La C4 Cactus va donc disparaître… mais son esprit va encore un peu flotter sur la nouvelle C4. En effet, Citroën n’a pas fait le choix de rentrer dans le rang ! La troisième génération de la C4 joue la carte de l’originalité esthétique, avec une allure surélevée et surtout une silhouette inspirée de la GS ! On retrouve la lunette inclinée, le coffre bien droit et la vitre de custode étirée.

Pas question toutefois de faire du néo-rétro ! La nouvelle C4 reprend les nouveaux codes de style du constructeur, avec notamment un regard sur deux étages. Il y a une évolution de la calandre, avec des barrettes qui s’écartent en Y de chaque côté. A l’arrière, la signature lumineuse est aussi coupée en deux éléments. Comme sur les dernières Citroën, la C4 adopte de généreuses protections en plastique brut.

A l’intérieur, le design est plus sage ! La planche de bord a un dessin horizontal plutôt allégé. L’incontournable écran tactile est en hauteur, bien intégré sous un élément en verre. Citroën annonce une innovation en première mondiale pour le passager, mais n’en dit pas plus. Il est en effet question aujourd’hui d’une première étape de la présentation, avec peu d’informations techniques. On ne connait pas encore les dimensions, les équipements ou les motorisations.

On sait juste que la C4 de 2020 sera disponible avec une version 100 % électrique, la ë-C4. Pour tout savoir, il faudra attendre la fin du mois de juin.