La Lamborghini Gallardo rêvée bientôt aux enchères

La Lamborghini Gallardo est la première création du constructeur sous l’ère Volkswagen. Avec ses 4 roues motrices, son V10 atmosphérique et sa boîte automatique optionnelle, elle rompt avec ses ancêtres qui avaient la réputation d’être plus qu’exigeante à conduire. Une simplification qui est prise à contrepied lorsque Lamborghini décide de lancer la série spéciale Balboni. L’un des très rares exemplaires sera bientôt proposé aux enchères au Royaume-Uni.

God save the manual

Valentino Balboni a été pendant 40 ans le pilote essayeur du constructeur de Sant Agata Bolognese. Pour lui rendre hommage Lamborghini a décidé de produire une série de 250 exemplaires de Gallardo selon sa vision de la supercar parfaite.

Ce qui donne une Gallardo singuliere. Hormis sa bande de couleur spécifique, elle abandonne les 4 roues motrices pour rester une propulsion uniquement disponible en boîte mécanique. La perte de sa transmission intégrale permet d’avoir une voiture plus légère, elle adopte également un châssis plus rigide et son V10 sort 550 chevaux. La vision la plus pure d’une voiture de sport !

Le prix de la pureté ?

L’exemplaire de cette vente aux enchères réalisée par la maison Silverstone est dans une teinte Nero Noctis et il n’a pas encore parcouru 30 000km. Seul bémol, le modèle en question est une conduite a droite (RHD), ce qui devrait limiter les potentiels acheteurs à certains pays. L’estimation donnée par la maison de vente est comprise entre 215 000 et 265 000€, néanmoins il ne serait pas étonnant de voir les prix s’enflammer au-dessus des 300 000€.

Crédit photo: Silverston Auctions