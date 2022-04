Ferrari prépare une Roma V12 ?

Ferrari et le V12, c’est une longue histoire d’amour. Si l’histoire semblait arriver à son terme avec la fin des commandes de la 812 Superfast, une vidéo d’un prototype sur la piste d’essai de Fiorano qui semble motorisé par un 12 cylindres redonne espoir aux tifosi de Ferrari.

Ferrari Roma V12 ?

Le plus surprenant est que ce prototype porte la plastique d’une Ferrari Roma. Le coupé aux lignes très sensuelles du constructeur au cheval cabré n’est pour l’instant commercialisé qu’avec un V8 biturbo. Cependant, ce prototype est légèrement modifié par rapport à la Roma de série, on peut y remarquer un capot plus long pour y loger les 4 cylindres supplémentaires mais également des entrées d’air plus large pour y laisser pénétrer un flux d’air important.

Il est pour l’instant difficile d’affirmer l’arriver d’une Roma V12, Ferrari utilise peut-être simplement la plateforme déjà existante pour son futur modèle.

V12 Atmosphérique

À en juger par le son d’admission, Ferrari semble avoir conservé la pureté d’un moteur atmosphérique dans ce proto. Dans la 812 Superfast, le 6,5 litres de cylindrée développait déjà 800 chevaux et même 830 chevaux dans la déclinaison competizione. Néanmoins pour survivre, cette mécanique pourrait avoir recours à l’aide d’une hybridation comme c’est le cas sur les Ferrari SF90 et 296.

Des hypothèses spéculatives auxquelles on veut croire. Pour avoir une réponse définitive à ces questions, il faudra être patient car le développement semble en être qu’à ses débuts.