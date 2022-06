Ethanol : la liste des véhicules les plus convertis

En raison de l’explosion, de la flambée des prix de l’essence où les superlatifs manquent pour qualifier une hausse si importante, les consommateurs sont de plus en plus tentés par d’autres solutions. La vente des véhicules électriques d’occasion augmente mais aussi la conversion de véhicule au Superéthanol E85.

Différents comportements

Selon les données de l’Argus et NGC-Data résultant de leur étude. On retrouve la Renault Clio en première position des conversions E85, suivie de la Dacia Sandero et de la Citroen C3. Les deux autres places de ce top 5 sont occupées par la Renault Twingo et la Peugeot 208. C’est donc premièrement des citadines qui reçoivent la modification de l’installation d’un boîtier E85. Le premier SUV est le Renault Captur qui occupe la dixième place.

Une présence de citadine qui peut s’expliquer par une côte relativement bon marché pour ces véhicules, les propriétaires souhaiteraient prendre moins de « risques » pour des véhicules de plus forte valeur. De même, on peut imaginer que le budget automobile d’un conducteur de véhicule premium est plus important que celui d’une citadine ne le poussant pas à la conversion. On remarque aussi qu’un tiers de personnes modifiant leur véhicule roulent avec des voitures de plus de 8 ans.

Les véhicules français sont les plus plébiscités pour l’installation d’un boîtier flexfuel, dans cette infographie cela s’explique par leur volume de vente plus important que les véhicules allemands par exemple.

Une hausse importante

Quoi qu’il en soit, il s’avère que les véhicules modifiés pour rouler à l’éthanol sont en pleine expansion. En témoigne, la hausse considérable de 700% des demandes de modifications de carte grise en raison d’une conversion. Depuis le début de cette année 2022 déjà 9 220 ont reçus un kit Ethanol E85.

Du côté des fabricants, le constat semble le même. En effet, Biomotors présente une augmentation de 186% de ses résultats.