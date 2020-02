Citroën C3 restylée : qu’est ce qui change ?

La C3 troisième génération évolue. La citadine de Citroën adopte un nouveau visage. Mais le reste change trop légèrement.

La troisième génération de la C3 a débarqué dans les concessions en novembre 2016. Arrivée à la moitié de sa carrière, elle s’offre une petite cure de jouvence. Avec un privilège : celui d’inaugurer dans la gamme européenne la nouvelle calandre de Citroën, vue sur les derniers concepts. Les barres chromées qui naissent avec les chevrons s’écartent au bout. Celles du bas retombent ainsi le long des projecteurs principaux, qui ont été redessinés pour l’occasion avec une forme pointue. La C3 conserve les diodes en partie haute. La bouche centrale a une forme plus anguleuse. Mais pour le reste, quasiment rien de neuf ! Il y a juste de nouveaux dessins pour les protections latérales, les fameux Airbumps. L’arrière n’a pas été revu.

Les clients passeront peut être plus de temps face aux vendeurs pour se décider sur leur configuration, car Citroën a augmenté les possibilités de personnalisation. Le nombre de combinaisons passe de 36 à 97, grâce à l’arrivée d’une quatrième couleur pour le toit et les inserts colorés (l’Emeraude). Le nuancier intègre sept teintes de caisse, dont deux nouvelles, Rouge Elixir et Spring Blue. A bord aussi, la C3 met en avant de nouvelles ambiances. Il y a notamment la Techwood, avec un bandeau de planche de bord d’aspect bois. Les sièges avant ont été revus, pour assurer un meilleur maintien et un meilleur moelleux. Le conducteur aura enfin un accoudoir central.

Le reste de la planche de bord ne change pas, La présentation est sympathique, mais commence à ne plus faire bien moderne face aux concurrentes, la C3 se contentant d’un écran de 7 pouces. Côté équipements, la seule nouveauté est l’aide au stationnement avant. Si elle n’est pas non plus larguée, proposant par exemple le freinage d’urgence, le détecteur de somnolence et la surveillance des angles morts, la C3 souffre aussi de la comparaison face aux grandes rivales 208 et Clio, désormais au top de la techno.

Sous le capot, rien ne bouge ! Le client aura donc le choix entre des essences de 83 et 110 ch, et un diesel de 100 ch. Seul l’essence de 110 ch pourra être couplé à une boîte automatique 6 rapports. La C3 restylée sera dans les concessions en juin.