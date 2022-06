Carrefour propose à la location des Tesla à partir 59€

Les Tesla sont en vogue, il suffit d’analyser les résultats de vente du constructeur américain et les délais à rallonge concernant ses modèles. Il est alors normal que cet engouement se reporte également lors des locations de voitures. La filiale location de Carrefour se lance aussi dans l’électrique en choisissant les véhicules d’Elon Musk.

Dès 59€ par jour

Ce qui semble alléchant dans l’offre de Carrefour Location est le prix de la première journée de location d’une Tesla Model 3 ou Model Y. En effet, le distributeur français ne demande que 59€ pour la première journée qui comprend 150 km. Un prix compétitif car les autres loueurs « traditionnels » demandent environ 200€ pour une journée dans un véhicule équivalent.

Cependant, ce prix de lancement est prévu jusqu’au mois de juillet. Il devrait en toute vraisemblance augmenter en août pour s’établir entre 119 € et 149 € selon différents critères. Un tarif qui reste toujours compétitif. Carrefour explique cette offre par la volonté de sensibiliser sur l’importance du passage à l’électrique et souhaite le faire avec une « expérience plaisir ». Afin d’augmenter le plaisir, Carrefour inclut dans son prix les recharges sur Superchargers Tesla, de quoi convaincre face aux tarifs exorbitants de l’essence et du diesel.

Avec l’arrivée de ces nouveaux véhicules dans la flotte de Carrefour Location, l’enseigne enrichie son offre qui débute de la citadine Fiat 500 jusqu’au Renault Espace en passant par le SUV Jeep Renegade et maintenant la Tesla Model 3 et Y.