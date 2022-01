Bugatti: La remplaçante de la Chiron ne sera pas électrique !

On vous l’avait annoncé dimanche dernier, les 500 Bugatti Chiron prévues ont toutes trouvé acquéreurs. Il est donc maintenant temps pour la marque de se pencher plus franchement sur leur nouvel exemplaire.

Le doute résidait sur la motorisation de cette future hypercar. Les rumeurs parlaient d’un modèle électrique en raison de l’association de la marque française avec la marque Croate Rimac spécialisée dans les véhicules hyperperformants électriques. La future Bugatti ne sera donc pas une Rimac Nevera redessinée.

Ce sera bien une Bugatti nouvelle qui devrait être thermique ou hybride comme l’assure Mate Rimac, le PDG de Bugatti. Cette nouvelle hypercar devrait avoir comme motorisation une nouvelle évolution du W16 8.0l quadri-turbos. Le PDG de la marque affirme dans sa déclaration adressée aux clients de la marque : « Nous allons vous surprendre, notamment avec des caractéristiques jamais vues sur d’autres voitures et nous pousserons encore plus loin dans la direction des moteurs à combustion. La qualité et la personnalité de la marque Bugatti resteront intactes, fidèles à ses origines, mais tournées vers la croissance. C’est l’engagement de Bugatti Rimac et le mien de tenir cette promesse, qui n’est pas négociable. La maîtrise de Bugatti sera poursuivie et nous avons également l’intention de l’améliorer. » Avec cette annonce, le moteur thermique semble avoir un bel avenir chez Bugatti-Rimac.