BMW M3 Touring : elle arrive

À l’inverse de son compatriote Audi, les breaks sportifs chez BMW sont rares. Si rare qu’en 6 générations de M3 aucune n’avait pour l’instant reçu une carrosserie Touring qui signifie break chez BMW. À présent BMW se prépare au lancement d’une M3 Touring très attendue.

Une première

C’était le rêve de nombreux passionnés de la marque à l’hélice, une M3 Touring. Si certains préparateurs l’ont déjà fait en changeant les organes d’une Série 3 Touring pour ceux d’une M3, le constructeur ne s’y était jamais aventuré. Cependant, ce mois de juin les choses change car BMW va dévoiler une version Touring de la M3 G80. Cette révélation en grande pompe, se fera lors du Festival of Speed de Goodwood, évènement britannique très chic qui réunit les amoureux de l’automobile venant du monde entier.

Design agressif

Comme pour la M4 CSL, BMW lance des premiers teasers où il est juste possible de distinguer la silhouette de cette M3 Touring jouant avec les ombres. Néanmoins, il est possible d’apercevoir sur cette photo une signature lumineuse agressive, des ailes arrière larges et un diffuseur proche des M3 et M4 actuelles, les rétroviseurs M ou encore des bas de caisse saillants. Ces éléments confèrent déjà un air bestial à la M3 Touring qui n’est pas encore dévoilée.

6 cylindres de 510 chevaux ?

Ces éléments repris de la M3 et M4 compétition nous donnent des indices sur sa motorisation qui devrait être la même que ces derniers modèles. Ainsi la M3 Touring hériterait d’un 6 cylindres en ligne, une architecture chère à la marque qui est maintenant équipée de la technologie TwinPower Turbo. Ce moteur est en mesure de délivrer 510 chevaux et 650 Nm de couple. Ce serait assez pour déposer sportivement les enfants à l’école. De plus, elle pourrait être aidée de la transmission intégrale xDrive et de la boîte automatique à 8 vitesses.

Le rendez-vous est donné au 23 juin 2022 à 11 heures pour découvrir cette nouvelle M3 Touring qui s’annonce être marquante pour l’histoire du constructeur.