Audi rappelle 45 000 véhicules

Les rappels sont réguliers dans l’industrie automobile, cette fois-ci c’est au tour d’Audi d’être contraint de rappeler plus de 45 000 A6 et A7 en raison d’une décision de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Un problème de niveau

C’est en raison d’un problème de niveau de carburant défectueux que ce rappel doit être organisé. En effet sur les Audi A6, A7 mais aussi S6, S7, RS6 et RS7 produites entre avril 2018 et mai 2021 peuvent être concernés par un transmetteur défaillant ne donnant plus les informations de la jauge de carburant au tableau de bord.

Pour les autorités américaines en charge de la sécurité routière, ceci peut être un souci important car il peut engendrer un calage en pleine circulation entraînant donc un accident. Néanmoins ce souci n’empêche pas le véhicule de rouler car en l’absence de jauge à carburant, il suffit de faire une estimation de sa consommation et d’anticiper la panne sèche.

Toutefois, la NHTSA demande à Audi de remplacer la pièce défectueuse sur ses productions concernées. Ce serait selon différentes sources en 45 000 et 157 000 véhicules touchés par le problème.