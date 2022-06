Alpine A110 Tour de Corse 75 : une édition limitée à 150 exemplaires

Alpine est un constructeur qui a écrit majoritairement ses lettres de noblesse en rallye avec la mythique berlinette A110. La nouvelle génération d’A110 en est consciente et surfe sur le succès et la nostalgie de sa glorieuse aînée en proposant des séries limitées s’inspirant de la compétition. Il est à présent le moment de découvrir l’Alpine A110 Tour de Corse 75 qui rend hommage à l’édition 1975.

Base d’A110 S

L’Alpine A110 est certainement la meilleure voiture pour rendre hommage à la compétition de Corse. Une voiture sportive mais surtout légère et maniable est indispensable pour remporter l’épreuve aux 10 000 virages. C’est donc la version la plus performante, l’A110 S qui sert de base à cette série limitée forte de 300 chevaux tirée du moteur Renault 1,8 litre turbo et d’un châssis affûté.

Livrée hommage

Cette série spéciale se distingue par sa livrée jaune qui constate avec le toit et le capot noir. Elle reçoit également des éléments graphiques noirs, blancs et jaunes spécifiques à cette version. Des signatures Tour de Corse 75 sont appliquées sur cette A110 limitée, elle porte également le numéro 7 comme son aînée. Enfin la robe extérieure est sublimée par des jantes Grand Prix blanches de 18 pouces qui cachent des étriers Brembo orange.

L’habitacle reçoit pour sa part des sièges baquets Sabelt et peuvent recevoir des harnais compétition afin d’être bien maintenu pour s’attaquer aux 10 000 virages.

En honneur de la dauphine

Paradoxalement cette série limitée ne rend pas hommage à une voiture victorieuse en 1975 mais plutôt à la Poulidor de l’épreuve. En effet, cette Alpine A110 numéro 7 est arrivée seconde de cette édition derrière une Lancia Stratos HF après une bataille acharnée qui comprenait un retard serré entre 5 et 30 secondes dans la dernière spéciale. De plus, sur les 77 équipages au départ seulement 22 ont atteint l’arrivée, preuve de l’exigence de l’épreuve et de la résistance de l’A110 originelle.

Si revivre cette atmosphère de compétition acharnée vous fait envie, il faut être vif car seulement 150 exemplaires seront mis en vente ce vendredi 17 juin 2022 à 9 heures via l’application Alpine au tarif de 80 000€.