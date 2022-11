Abarth 500e : la bombinette devient électrique

L’annonce d’une Abarth électrique est pressentie depuis que Fiat a lancé la 500e, troisième génération électrique de la citadine mythique. Une présentation attendue qu’Abarth et Fiat viennent d’organiser sur le toit de l’usine historique de Turin en Italie. Alors véritable bombinette survoltée ou simple version plus puissante de la Fiat 500e, découverte de l’Abarth 500e sur Abcmoteur.

Un look résolument sportif

Cette Abarth 500e s’assume comme sportive avec son look extérieur spécifique et agressif, bien qu’elle dérive de la Fiat 500e, il ne sera pas possible de les confondre. Son bouclier avant est plus sportif tandis que le capot adopte une bosse sur la partie centrale. Dans cette version Scorpionissima, l’Abarth 500e est bien posée sur des jantes de 18 pouces. Les ailes portent fièrement le scorpion, signe astrologique de Carlo Abarth fondateur de la marque. L’arrière est un peu plus discret. On y retrouve un diffuseur, le lettrage en toute lettre « ABARTH » et un becquet de coffre toit qui vient donner la touche de sportivité y compris lorsque l’on suit cette Abarth 500e.

Avec un tel look, il ne sera pas surprenant de la voir s’imposer comme nouvelle star des villes. Les automobilistes en Abarth 500e passeront difficilement inaperçus surtout avec cette teinte verte acide de la version de présentation Scorpionissima. Un style plutôt m’as-tu vu mais qui correspond bien aux véhicules sportifs latins. De plus, bien que les véhicules électriques soient silencieux, cette Abarth sait aussi se faire entendre avec un « générateur de sons reproduisant l’incomparable rugissement Abarth ». Cependant, il n’est pas certain que celui-ci soit aussi surprenant et séduisant que l’Abarth 595 avec l’échappement Record Monza. Véhicule connu pour avoir une sonorité laissant penser à des voitures à la mécanique plus noble que le petit 1,4l T-Jet.

Un habitacle lui aussi sportif

Dans l’habitacle le maître mot est « alcantara ». Il est très présent, on en trouve sur le volant sport spécifique à cette Abarth 500e mais aussi sur la planche de bord avec un travail en relief séduisant. Les sièges sport adoptent eux aussi de l’alcantara et un pédalier en aluminium siglé du scorpion d’Abarth est présent. La base de cet habitacle est celui de la Fiat 500e et est donc des plus modernes.

Qu’en est-il sous le capot ?

Lorsque l’on s’intéresse à une Abarth, c’est pour l’émotion mécanique supplémentaire qu’apporte le préparateur. Cependant, il semblerait que ce modèle ne soit pas un exemple du genre. En effet, la motorisation électrique couplée à une batterie de 42 kWh propose seulement 150 chevaux et 235 Nm de couple. Ce n’est pas un gain de puissance par rapport à l’Abarth 595, au contraire puisque la version competitzione développe 180 chevaux et 250 Nm dans une sonorité marquée. De plus, le poids de cette Abarth 500e est en nette hausse. Les performances ne sont pas meilleures puisqu’elle demande 7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h tandis que sa devancière thermique réclamait 6,7 secondes. Il n’y a pas match non plus sur la vitesse maximale limitée à 150 km/h sur l’Abarth 500e tandis que l’Abarth 595 competitzione pouvait dépasser aisément 200 km/h.

Si vous vous attendiez à une bombinette électrique, vous risquez d’être déçu. Cependant, si vous souhaitez une Fiat 500e plus performante et plus affirmée, elle est faite pour vous. Il faudra cependant accepter une autonomie moins importante que la version Fiat en raison de l’utilisation de la même batterie mais d’une puissance plus conséquente et de jantes plus grandes.

Prix et lancement

Le prix de cette Abarth 500e devrait dépasser 40 000€, cela ne l’empêchera pas d’être la star des quartiers chics. Les réservations doivent ouvrir le 15 décembre prochain tandis que les premières livraisons sont prévues pour mars de l’année prochaine.