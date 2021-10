Quelle est la durée de vie d’un embrayage ?

En tant que conducteur, on n’est pas souvent informé du fonctionnement exact des pièces de notre voiture. On pense qu’il y a un problème au moindre bruit étrange et au moindre tremblement. Souvent, ce n’est que superficiel et un petit tour chez le mécanicien règle tout. Mais parfois, notre embrayage peut prendre un coup, surtout avec le temps. Nous vous expliquons donc le fonctionnement de l’embrayage, sa durée de vie et les différentes pièces qui le constituent, comment reconnaître les vrais signes qui signalent un problème et vers qui vous diriger pour le faire réparer ou changer.

Comment fonctionne l’embrayage ?

La fonction première de l’embrayage est de séparer le moteur de la transmission lors du changement de vitesse et de transférer le couple du moteur vers la transmission lors du démarrage. Il est donc situé entre les deux. Les véhicules ayant une transmission manuelle sont dotés d’embrayages à friction. Ce type transmet le couple du moteur à l’arbre d’entrée de la transmission en passant par le volant moteur, le disque d’embrayage et le plateau de pression. Ce sont donc ces composants qui constituent le kit d’embrayage proposé en magasins. D’autres types d’embrayage sont également intégrés aux véhicules, notamment l’embrayage à disques multiples, à bain d’huile ou centrifuge.

Le volant moteur est situé à l’extrémité du vilebrequin et permet sa rotation. Le plateau de pression est vissé au volant moteur et tourne en même temps que lui. Le disque d’embrayage transmet l’énergie produite par le moteur vers la boîte de vitesses.

Lorsque vous appuyez sur la pédale d’embrayage, vous exercez une pression sur la butée. Vous libérez le disque et vous pouvez donc changer de vitesse. Lorsque vous relâchez la pédale, l’embrayage revient en position embrayée. Le disque se plaque contre le volant moteur à travers une garniture de friction et se remet donc à transmettre l’énergie. La position entre l’appui et le relâchement, que l’on appelle « point de patinage », permet d’avoir un léger frottement entre les deux mécanismes et donc de transmettre un léger flux d’énergie qui sert à faire démarrer le véhicule.

Quand faut-il le faire changer ?

Tout d’abord, il faut savoir que l’embrayage s’use lorsque le kilométrage du véhicule augmente. On se rend compte du problème d’embrayage lorsque les tours du moteur augmentent, mais la vitesse voulue n’est pas atteinte. La justification est que le disque d’embrayage glisse contre le volant moteur et ne transmet plus l’énergie nécessaire à la boîte de vitesses et aux roues. On peut aussi remarquer que les vitesses passent avec difficulté et font un bruit étrange, un frottement ou un grincement. Cela peut signifier que les ressorts et roulements ne sont plus fixés comme il le faut. Le dernier signe peut être une odeur de brûlé qui se dégage du capot. Les garnitures de frictions chauffent et brûlent sous l’effet de la chaleur.

Lorsque le problème n’engage que quelques petits réajustements et réglages, aucune pièce n’est à changer. Mais lorsqu’il s’agit de l’un des composants qui s’est usé, il est impératif d’aller faire changer les pièces défectueuses. La vérification de ces pièces est à faire en général tous les 100 000 à 150 000 km. C’est la durée de vie moyenne du kit d’embrayage. Elle varie selon le mode de conduite adopté par le conducteur, le climat (chaud ou froid), le modèle du véhicule (ancien ou récent), etc. Si vous ne faites pas changer vos pièces en mauvais état, vous pouvez endommager le volant moteur ou même la boîte de vitesse et ceci risquer de transformer la situation en un problème encore plus sévère.

Afin de prendre soin de votre véhicule et de son embrayage, il faut être délicat avec la pédale et la relâcher calmement, ne pas la maintenir enfoncée dans les bouchons ou à l’arrêt et passer les vitesses délicatement. En adoptant une conduite calme, vous pourrez rallonger la durée de vie de votre embrayage d’au moins 50 000 km de plus. Ceci, sans parler des autres composants de la voiture qui seront également préservés.

Chez qui faire changer son embrayage ?

Il est important de savoir que la moindre fausse manipulation du système d’embrayage peut mener à tout faire changer. Ne vous aventurez pas à chercher la cause des symptômes qu’émet votre véhicule. Emmenez-le plutôt chez un garagiste professionnel qui saura quoi faire et quoi toucher. Il faut compter au moins 3 heures de travail lors de la vérification et de la réparation de l’embrayage. Le prix de changement peut donc être plutôt onéreux et atteindre les 500 euros. Ce dernier peut être estimé en fonction du problème et du prix du kit.

L’opération commence par le retrait de la boîte de vitesses, puis le démontage du moteur afin d’avoir accès au système d’embrayage. Il est conseillé de remplacer le ou les disques, la butée et le mécanisme. Attention, mettre une pièce neuve dans un système usé ou ancien causerait l’usure de la pièce de façon plus prématurée.

Vous pouvez trouver des modèles de kits d’embrayage à différents prix et qui correspondent à tous types de véhicules qu’ils soient anciens ou récents.

Ce qu’il faut retenir

Maintenant que vous savez que votre embrayage est fragile et coûteux, prenez-en soin et soyez à l’écoute. En cas de problèmes, dirigez-vous vers le garagiste le plus proche et laissez-le établir le bilan exact des dégâts. Mieux vaut prévenir que tomber en panne !