Protégez vos belles carrosseries avec le traitement céramique

Au fur et à mesure que le temps passe, la carrosserie de votre voiture peut se dégrader. Le passage fréquent des brosses, le lavage et autres petites sollicitations peuvent endommager votre peinture. Pour que votre voiture garde son éclat d’antan, il est important de prendre soin de sa carrosserie. Comment entretenir sa carrosserie ? Quels sont les traitements adaptés pour préserver sa brillance ?

Le traitement céramique pour une belle carrosserie

Rouler dans une belle voiture est toujours agréable. Encore faut-il la garder en bon état. Avoir une voiture n’implique pas uniquement de s’occuper de ce qu’il y a sous le capot. Il convient avant tout d’entretenir sa carrosserie. Cette partie ne consiste pas seulement à passer un coup de chiffon et à la laver une fois par semaine. L’entretien d’une carrosserie va bien au-delà de cela.

À force d’être soumise au contact de produits de lavage et autres agressions, la peinture de votre carrosserie se détériore. Pour qu’elle ne soit pas directement touchée, mieux vaut l’enduire d’une couche protectrice. Avec celle-ci, votre voiture gardera son éclat et sa beauté originelle. Vous pourrez obtenir ce résultat grâce au traitement céramique, une technique qui a fait ses preuves. Fini les rayures et les taches sur la carrosserie. Le traitement céramique permettra à celle-ci d’être protégée des agressions extérieures. Cette opération permet en effet à la carrosserie d’être très résistante à la chaleur, au lavage, aux UV et à l’oxydation, aux micro-rayures et lui permettra d’être hydrophobe.

Le traitement céramique, comment ça marche ?

Longtemps utilisé dans le domaine de l’aérospatial, notamment pour la coque des navettes spatiales, le traitement céramique est actuellement utilisé pour l’automobile. Il s’agit d’un produit obtenu à partir du mélange de nanoparticules et de solvant. Ce produit est à appliquer sur la carrosserie de la voiture. Il se fixe ainsi sur les pores de la peinture, ce qui lui garantit une protection optimale. Généralement, le traitement céramique se lie immédiatement avec la matière avec laquelle il est en contact. Il permet ainsi de traiter les rayures de la voiture tout en lui donnant un nouvel éclat. Il faut noter que le traitement céramique est inorganique et ne s’oxyde pas au contact de l’oxygène. Ce qui permet de garantir sa longévité.

Bien qu’il soit possible d’appliquer soi-même le produit, il est toujours recommandé de faire appel à des professionnels. Vous serez sûr qu’il sera appliqué correctement et vous obtiendrez en plus des conseils d’entretien.

Les étapes d’un traitement céramique

Le traitement céramique se fait en plusieurs étapes. Pour un résultat garanti, chacune d’elle est à respecter scrupuleusement.

Le lavage et le polissage

Avant de commencer le traitement céramique, il est important que la surface de votre carrosserie soit parfaitement propre et lisse. Pour cela, des étapes de prélavage et de lavage sont nécessaires pour ôter les résidus. Une opération de polissage pourra par la suite être entamée pour garder la surface parfaitement lisse. Il faut noter que le produit doit adhérer à la peinture pour être efficace. Le polissage reste ainsi une étape indispensable. L’objectif est d’enlever les moindres rayures, les aspérités ou toute autre tache qui pourraient altérer la couche protectrice.

Le dégraissage s’avère également nécessaire, particulièrement lorsque les taches d’huile sont plus ou moins visibles sur la carrosserie. Après cela, il faudra lustrer le véhicule pour lui donner un effet brillant. Il faut noter qu’une fois posé, le traitement céramique va ensuite durcir pendant plusieurs heures. Le même procédé s’appliquera pour le traitement des jantes de votre voiture. Le traitement céramique permettra donc non seulement de protéger votre carrosserie, mais également de garder toute sa brillance et même de révéler une plus grande profondeur à la teinte.

L’application

Pour poser la céramique, il vous suffira de l’appliquer à l’aide un tampon applicateur que vous ferez passer sur toute la carrosserie. Si vous avez acheté un kit, vous y trouverez directement le tampon, les chiffons et le produit à enduire. Notez bien que le produit est appliqué à froid et quelques gouttes suffisent. Assurez-vous d’effectuer des mouvements de gauche à droite et de bas en haut. Il ne faut en aucun cas faire effectuer des mouvements de rotation. Veillez également à ce que le produit ne sèche pas tant que l’application n’est pas terminée. Pour ce faire, essuyez-le régulièrement avec un chiffon microfibre toutes les 20 à 30 secondes. Normalement, une seule couche suffit pour obtenir de bons résultats. Cependant, deux autres couches garantissent la longévité de la protection qui peut aller jusqu’à cinq ans.

Le temps de pause

Une fois la céramique posée, il est recommandé de laisser un temps de séchage à votre véhicule. Ceci permet pour éviter que les saletés ne s’y collent. Ce temps de pause peut aller de 12h à 24h. Dans tous les cas, tout contact avec de l’eau est fortement déconseillé durant ce laps de temps. Veillez à garder la voiture à l’abri, loin des intempéries et poussières et dans un espace clos.

La différence du traitement céramique avec les anciennes techniques de protection est qu’il ne s’oxyde pas au contact de l’air. La protection durera ainsi plus longtemps et l’esthétique de la carrosserie sera préservée. Après l’application du produit, il est conseillé de nettoyer la carrosserie avec un chiffon microfibre doux. Il évitera les rayures et les traces.

Les avantages du traitement céramique

Le premier avantage du traitement céramique est la qualité et la longévité de sa protection. Il s’agit de la protection la plus durable jamais utilisée sur une voiture. Grâce à cette technique, votre carrosserie sera brillante à souhait, et ce pour longtemps. Elle sera également protégée des rayons UV qui peuvent endommager la peinture. À cela s’ajoute la protection contre les micro-rayures, les acides et autres substances chimiques risquant d’altérer la peinture.

Grâce au traitement céramique, votre peinture sera également plus résistante en cas d’incident. La couche protectrice sera en effet la première impactée. Les dégâts sur la peinture seront donc moins importants. Enfin et non des moindres, le traitement céramique produit des effets hydrophobes sur la peinture. Cela implique ainsi qu’elle aura des propriétés « auto-nettoyantes », particulièrement sous la pluie. Cela vous évitera ainsi de devoir nettoyer régulièrement votre véhicule. Cela constitue un réel gain de temps et d’argent.