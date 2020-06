Les Self Garages en plein essor

Les Self garages fleurissent un peu partout dans notre cher pays. On peut se demander si c’est un effet de mode ou s’ils répondent tout simplement à une demande et un besoin. En effet, ce genre de garage self-service permet, à qui le souhaite, d’avoir à disposition tout le matériel nécessaire pour faire les réparations seul sur sa voiture. En général la location se fait à l’heure ou à la demi-heure et permet de bénéficier d’un atelier pro et complet pour réparer soi-même sa voiture.

Que peut-on trouver dans un self garage ?

Tout d’abord self garages sont par principe gérés par des professionnels du métier. La plupart du temps ils peuvent même vous assister lors de vos réparations. Parfois gratuitement, si vous avez un bon côté relationnel, ou alors dans d’autres cas, il est parfois possible de payer pour une assistance. Le piège à éviter dans les garages de ce type est d’éviter de bloquer la voiture dans un espace prévu à la location, car vous pourrez en être facturé. Faites donc bien attention à ce que vous faites et surtout à avoir les bonnes pièces nécessaires de rechange.

Les différents services proposés

Une servante à outils

Un pont pour lever votre voiture

Un compresseur ainsi que des outils pneumatiques

Etc..

Certains outils peuvent également être facturé indépendamment des autres. En général lorsqu’on choisit d’utiliser un service de ce genre, c’est surtout pour l’utilisation d’un pont.

Réparer sa voiture dans un self-garage : avantages

La première chose à comprendre, c’est que dans ce type de garage d’auto réparation, c’est vous le garagiste, donc responsable de ce qui peut vous arriver, ainsi que de ce qui peut arriver à la voiture. Pas de quoi avoir peur, c’est juste une question de responsabilité, au même titre qu’un automobiliste est responsable de sa conduite envers les autres usagers de la route.

Si vous décidez d’effectuer une réparation en rapport avec le faisceau électrique de la voiture, il est conseillé de débrancher votre batterie, pour éviter tout dommage à la voiture ou prévenir le danger électrique. A savoir que pour brancher et débrancher une batterie de voiture correctement et prévenir ses deux risques, il y a également des règles à suivre.

Toutes les opérations de maintenances ou de réparations de sa voiture ne nécessite pas forcément de devoir couper le courant de sa voiture. C’est le cas des opérations mécaniques, comme par exemple changer un filtre à air ou faire une vidange, changer une pièce d’échappement ou encore de freinage. Même certaines opérations comme le changement d’ampoules des feux avant ou arrière ne nécessite pas cela.

Que faut-il retenir des self-garages ?

Utiliser ce genre de service peut être intéressant si vous n’avez pas la place et les outils nécessaires pour effectuer vous-même la réparation. Avant de procéder à une location qui est à l’heure et qui passe très vite, il est conseillé de préparer le terrain en regardant et listant tout ce que vous avez à faire. Si vous n’êtes pas trop confiant et expérimenté il est conseillé aussi de prendre une personne du métier ou connaisseur avec vous, car bien souvent même si la mécanique n’est pas très compliquée, on peut très vite être bloqué par un problème ou un autre. Enfin, il faut savoir aussi que rien ne vous empêche d’aller dans un self garage, de louer uniquement le pont et de travailler avec vos propres outils. Une petite astuce supplémentaire pour finir, si vous vous apercevez que le self garage n’a pas trop d’affluence, vous pouvez en profiter pour essayer de négocier le prix ou la durée de location.