7 astuces pour enlever les rayures de sa voiture

Rien de plus agaçant lorsqu’on achète une nouvelle voiture que de voir sa carrosserie, jusque-là impeccable, se détériorer progressivement. Arbustes, piétons, cadis dans un parking de supermarché ou même chat sauvages, tous les éléments de la nature s’allient pour infliger à votre carrosserie les tant redoutées micro-rayures et rayures profondes. Bien plus qu’un coup au moral, ces rayures réduisent réellement la valeur marchande de votre véhicule. Il existe toutefois plusieurs méthodes pour vous atténuer ou vous enlever définitivement les rayures de votre voiture à la maison.

Nos astuces pour enlever les rayures de sa voiture

Le critère principal pour savoir comment enlever une rayure de sa voiture est de déterminer la profondeur de la rayure. Une micro-rayure ne s’enlève pas de la même manière qu’une rayure profonde. De plus, une micro-rayure a plus de chances de disparaître complètement qu’une rayure profonde qui, dans le meilleur des cas, sera juste atténuée. Pour différencier une rayure profonde d’une micro-rayure, il vous suffit de passer votre ongle sur cette rayure. Si vous percevez la rayure avec votre ongle, il s’agit d’une rayure profonde. Vous pouvez également faire la différence en observant le changement de couleur de la rayure. Les rayures superficielles ne changent pas de couleur contrairement aux rayures plus profondes. Une fois la profondeur de l’imperfection déterminée, il ne vous reste plus qu’à utiliser l’une des techniques que nous vous proposons. Voici donc 8 des meilleures façons d’enlever une griffe sur votre voiture.

1. La cendre de cigarettes

Fumer tue et nous ne vous conseillons pas d’y recourir pour effacer une rayure. Cependant, rien ne vous empêche de vous procurer une quantité de cendres pour vous en servir à bon escient. La cendre de cigarettes est très efficace contre les rayures superficielles. Pour cette méthode, vous aurez besoin d’un chiffon propre et humide ainsi qu’une quantité de cendres suffisante. Tamponnez la cendre avec votre chiffon pour l’appliquer tout le long de la rayure. Frottez doucement avec des mouvements circulaires autour des berges de la rayure. Les résultats sont spectaculaires surtout pour les imperfections superficielles étalées sur de larges surfaces.

2. La pierre d’argile

Il existe deux sortes de pierres d’argiles efficaces contre les rayures, la pierre blanche et la pierre d’argent. L’argile est utilisée à l’aide d’un chiffon sec en effectuant également des mouvements circulaires. Toutefois, la pression appliquée doit être très légère pour ne pas créer une démarcation dans la couleur de votre voiture. Cette technique n’est pas aussi répandue que les précédentes, mais reste tout de même efficace.

3. Le bicarbonate de soude

Cette méthode est destinée aux rayures sur parties vitrées. Le bicarbonate s’applique à l’aide d’un chiffon humide, sur votre pare-brise par exemple. Après quelques minutes de frottement doux, essuyez-le avec un chiffon sec pour finaliser votre opération. Le bicarbonate n’est pas conseillé pour la peinture, car le pouvoir abrasif de ses grains se dissout bien avant de faire un effet sur une rayure de tôle.

4. Le stylo-peinture

C’est la technique idéale pour les rayures linéaires et plus ou moins localisées. Comme une rayure de clé sur votre portière faite par une personne que vous auriez froissée. La pointe fine des stylos peintures vous permet d’éradiquer la rayure avec précision. Il suffit d’appliquer le stylo soigneusement puis de nettoyer d’éventuels débordements. La seule difficulté liée à cette méthode est de trouver la couleur de stylo qui correspond parfaitement à celle de votre voiture. Vous pouvez bien évidemment vous faire aider par un professionnel qui utilisera un spectrophotomètre pour déterminer la teinte exacte.

5. Le polish

Sur ce coup-là, il ne s’agit pas d’un remède de grands-mères conçu pour faire avec les moyens du bord. Le polish efface-rayures est un produit spécialement conçu pour remplir cette tâche. Commencez par nettoyer votre carrosserie et de la poncer si vous le souhaitez. Ensuite, appliquez le polish sur les rayures à l’aide d’un chiffon propre et sec. Laissez le produit sécher quelques minutes. Chaque polish se caractérise par un temps de séchage différent. Veillez donc à bien lire les indications présentes sur l’étiquette du produit. Enfin, vous pouvez parfaire le travail en lustrant l’emplacement à l’aide d’une lustreuse où se trouvait la rayure qui ne devrait normalement plus exister à cette étape. Le polish convient idéalement aux rayures diffuses et éparpillées sur de grandes zones comme celles faites par le feuillage d’un arbuste par exemple. Cette application vous permettra de traiter toute la zone au même moment, un vrai jeu d’enfants.

6. La crème à polir pour meubles en bois

Même si ce produit n’est a priori pas prévu à cet effet, il est tout de même très efficace pour effacer les rayures plus ou moins superficielles. À l’aide d’un chiffon sec et doux, frottez doucement la rayure avec des mouvements circulaires. Ne laissez pas le produit étalé trop longtemps sur la carrosserie et essuyez-le avec un chiffon propre.

7. Le rouge à polir

Ce produit se vend dans quasiment tous les magasins de bricolage sous forme de briquettes. Il est très similaire au polish efface-rayures et vous pouvez l’utiliser de la même manière. Niveau résultats, ces deux produits ont sensiblement la même efficacité contre les rayures.

Il existe alors plusieurs méthodes efficaces contre les rayures sur votre carrosserie. Les méthodes naturelles ne sont pas les moins efficaces et donnent de très bons résultats. Pour les sceptiques, il existe des produits industriels spécialement conçus à cet effet. Enfin, si vous remarquez que la rayure est profonde, empressez-vous d’appliquer un produit antirouille à cet endroit. La corrosion risquerait d’endommager votre voiture bien avant que vous n’ayez recours à un professionnel.