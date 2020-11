Vous devez bientôt changer vos pneus et la question de la dimension se pose : vous ne comprenez pas la signification des marquages présents sur le flanc de vos pneus. En effet, un pneu présente plusieurs caractéristiques techniques et doit être homologué spécialement pour votre véhicule. Alors comment ne pas se tromper de dimension ? Avatacar vous dit tout dans cet article afin que vous soyez incollables sur la lecture d’un pneumatique.

Que peut-on lire sur un pneu ?

Dimensions et performances

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, vos pneus présentent un marquage sur le flanc composé de chiffres et de lettres. Ce marquage représente en détail tout ce que vous devez savoir sur un pneu : sa taille (largeur et hauteur), le type de construction, son diamètre, l’indice de charge et l’indice de vitesse.

Par exemple un marquage se présente sous cette forme : 205/55 R16 91V

205 représente la largeur qui est exprimée en millimètres.

représente la largeur qui est exprimée en millimètres. 55 représente la hauteur par rapport à la largeur en pourcentage.

représente la hauteur par rapport à la largeur en pourcentage. R représente le type de construction du pneumatique. On peut y trouver un R ou un D. Dans ce cas précis, R veut dire radial qui se trouve être le type de construction le plus présent en ce qui concerne l’auto. Le D est pour diagonale mais cette construction n’est presque plus commercialisée.

représente le type de construction du pneumatique. On peut y trouver un R ou un D. Dans ce cas précis, R veut dire radial qui se trouve être le type de construction le plus présent en ce qui concerne l’auto. Le D est pour diagonale mais cette construction n’est presque plus commercialisée. 16 représente le diamètre d’une jante exprimé en pouces.

représente le diamètre d’une jante exprimé en pouces. 91 représente l’indice de charge exprimée en Kilos. C’est le poids que peut supporter le pneumatique lorsqu’il se trouve être à sa vitesse maximum.

représente l’indice de charge exprimée en Kilos. C’est le poids que peut supporter le pneumatique lorsqu’il se trouve être à sa vitesse maximum. V représente l’indice de vitesse qui définit la vitesse maximum à laquelle le pneu peut aller.

Les caractéristiques

Les caractéristiques d’un pneu sont sa marque, son modèle et on trouve également des normes spécifiques représentées sous forme de lettres comme :

C : Pneus pour camionnette

: Pneus pour camionnette CP : Pneus pour camping-car

: Pneus pour camping-car XL, REINF ou RF : Pneus renforcé, indice de charge augmentée (exemple : poids lourds)

: Pneus renforcé, indice de charge augmentée (exemple : poids lourds) M+S (mud and snow) : Pneus homologués pour une conduite sur neige ou dans la boue

: Pneus homologués pour une conduite sur neige ou dans la boue 3PMSF: Ce sont les pneus certifiés pour l’hiver. Un pneu doit présenter ce marquage dans certaines stations de ski et certaines régions en fonction des obligations à équiper sa voiture de pneus hiver.

Les homologations constructeurs

Il se peut qu’il y ait un marquage spécifique à la marque et au modèle du véhicule.

N’oubliez pas les marquages sur l’emballage !

Etiquetage européen

L’étiquetage européen se trouve sur l’emballage du pneumatique et est un indicateur de performance essentiel à savoir qui se base sur 3 choses :

La tenue de route sur sol mouillé et la performance énergétique : Elle représente la capacité du pneumatique à freiner sur sol mouillé. Cette performance est classée en 7 niveaux allant de A à G, A étant la meilleure note.

: Elle représente la capacité du pneumatique à freiner sur sol mouillé. Cette performance est classée en 7 niveaux allant de A à G, A étant la meilleure note. Les paliers sonores: Le bruit émis par un pneu s’exprime en décibel. Il est évalué et classé selon 3 catégories sonores : 1 onde pour silencieux, 2 ondes pour moyen, 3 ondes pour bruyant.