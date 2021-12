Votre assurance auto va-t-elle augmenter en 2022 ?

L’assurance auto est votre garantie en cas de sinistre. L’augmentation du prix d’une assurance auto peut dépendre de plusieurs critères. Pour mieux vous expliquer, nous allons d’abord aborder la définition même et les objectifs d’une assurance auto, puis nous allons citer les cas qui la font augmenter et enfin, nous allons aborder le sujet de la simulation d’assurance auto ainsi que les différents critères de personnalisation qui vous sont proposés. Pour conclure, nous donnerons un pronostic quant à la hausse des prix d’assurance pour l’année à venir.

Que vous propose une assurance auto concrètement ?

Une assurance auto est un contrat d’assurance qui couvre les dommages causés à votre voiture. Afin que les risques soient couverts, vous payez une prime d’assurance à votre assureur selon les critères déterminés sur le contrat. Il existe donc plusieurs catégories d’assurance auto. L’assurance obligatoire qui couvre votre responsabilité civile lors de la conduite et du stationnement du véhicule.

L’assurance tous risques couvre les dommages peu importe le responsable de la collision. L’assurance personnelle du conducteur vous fournit une indemnisation selon la gravité des blessures. Pour les prestations d’assistance en cas de panne, d’accident ou de décès, une aide vous est envoyée, voire vous pouvez demander un véhicule de remplacement. Et enfin, existent aussi les différentes garanties en cas de vol, de panne ou autre.

À quoi est due l’augmentation de l’assurance auto ?

La prime d’assurance est fixée selon un contrat entre vous et votre assureur. Certaines contraintes peuvent mener à une augmentation de cette prime. Que ce soit à cause de l’assureur ou de l’assuré. Dans le premier cas de figure, si le conducteur aggrave les risques d’accidents ou de sinistres, les prix peuvent être augmentés. Lorsque vous rajoutez une garantie ou que vous faites une extension de garantie à votre contrat d’assurance, il est automatique que son prix augmente pour couvrir plus d’aspects.

Dans le deuxième cas de figure, voici une liste de raisons qui amène l’assureur à une augmentation des tarifs de l’assurance. La hausse des taxes obligatoires par l’état fait que l’assureur est obligé d’augmenter les prix de ses assurances. Certains contrats ont des garanties obligatoires que vous devez payer pour profiter de l’assurance. L’augmentation de l’indexation ou même des décisions stratégiques peuvent aussi être en cause de cette hausse.

Lorsque le prix de votre assurance augmente, vous êtes en droit d’annuler le contrat et de signer avec une autre compagnie. Il est également impératif que votre contrat d’assurance contienne une clause de révision de la prime ou même une clause de majoration. Auquel cas, vous avez le droit de refuser cette augmentation qui est d’ailleurs non valide aux yeux de la loi.

Les situations dans lesquelles vous avez le droit de demander une résiliation de votre contrat d’assurance sont : les décisions stratégiques, l’apparition de nouveaux risques et l’ajout ou extension de garantie. Veillez à vous informer en détail de tous vos droits et obligations avant de signer tous types de contrats.

Comme chaque année, l’augmentation des prix d’assurance est prévue en 2022. Malgré la diminution du nombre de sinistres en 2020, la crise sanitaire a fait que tous les prix soient en hausse. Donc malgré la diminution des prix du risque lié à la circulation, les prix des pièces de rechange ainsi que les assurances en cas de décès ont augmenté. On prévoit en 2022 une hausse de 0.5 % à 2 %.

Comment fonctionne la simulation d’assurance auto ?

Pour les conducteurs qui ne peuvent se permettre des dépenses superflues, plusieurs sites de comparateurs d’assurance et de devis vous proposent leurs services. La simulation d’assurance auto est le fait de personnaliser votre assurance selon vos besoins et votre budget. Vous avez une liste de compagnies ainsi que les prestations proposées selon vos critères.

Cette méthode est très prisée par les jeunes conducteurs et les personnes ayant un budget d’assurance serré. Vous avez également une prévision des hausses des prix. Vous pouvez choisir le kilométrage que vous prévoyez, les types de sinistres que vous voulez indemniser, le modèle du véhicule ainsi que les clauses à rajouter au contrat. Le devis estimatif du prix de l’assurance vous est présenté gratuitement.

Pour conclure

L’assurance auto est faite pour protéger les conducteurs et leurs passagers en cas de sinistre. Elle se décompose en plusieurs catégories et fonctionne en parallèle avec des garanties obligatoires ou optionnelles. Son prix dépend de l’assureur et de l’assuré. Lorsque vous souscrivez à une assurance, le contrat vous protège en cas de hausse des prix non prévue. Enfin, plusieurs sites vous proposent leurs services de comparateurs d’assurance – exemple LesFurets.com – et de devis personnalisés.