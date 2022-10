Premier essai Kia EV6 GT : la plus aboutie des Kia !

Kia nous a convié au col de Turini pour une brève prise en main de sa voiture la plus puissante jamais commercialisée. De quoi avoir un avant-goût de l’auto la plus aboutie de la marque à ce jour.

Fermer une portion du col de Turini, ce n’est pas anodin. Et l’action est d’autant plus étrange quand c’est Kia qui en est l’initiateur ! La marque a voulu frapper un grand coup pour la sortie de son EV6 GT, qui n’est rien de moins que la voiture la plus puissante, de très loin, que le constructeur coréen ait proposé au grand public. Puissante à quel point ? 585 ch et 740 Nm de couple pour être précis, soit l’équivalent d’une monstrueuse Mercedes-AMG GT R. Dément ! Mais point de V8 sous le capot, puisque ce sont deux moteurs électriques (un par essieu) qui se chargent se transmettre la puissance au sol. Disons-le d’emblée, la poussée est d’une rare intensité. Ultra linéaire, puisque électrique et sans vitesses, mais passer de 0 à 100 km/h en 3,5 s a de quoi secouer ceux qui ne sont pas rompus à l’exercice.

Châssis impressionnant

Mais la vraie bonne surprise que nous avons eu sur les routes du mythique rallye de Monte-Carlo, c’est que cette santé de feu va de pair avec un châssis impressionnant d’efficacité. Kia a heureusement pris le temps de développer des liaisons au sol dédiées, afin de garantir un comportement sain. C’est ainsi que la GT se dote d’un amortissement piloté ECS indisponible sur l’EV6 normale. Sensiblement plus ferme, il est aussi plus progressif en mode Normal, ce qui accentue la sensation de confort à bord. Les petits chocs de la chaussée sont ainsi mieux absorbés ! Et quand l’on passe en mode Sport, les mouvements de caisses sont bien contenus sans pour autant que les quatre roues ne rebondissent sur les bosses, garantissant des vitesses de passage en courbe bluffantes pour une voiture qui pèse tout de même 2 185 kg à vide.

Cet amortissement de qualité s’accompagne d’un différentiel à glissement limité sur le train arrière, le tout prodiguant une bonne dose d’agilité à la familiale de 4,70 m de long. Bon point, Kia dote de série son EV6 GT de très bon pneus Michelin Pilot Sport 4S. Grip, progressivité et confiance dans le matériel sont indispensables à ce niveau de performance !

Les mêmes atouts et faiblesses que l’EV6 normale

Car oui, il est très facile d’oublier à son volant que l’EV6 GT est une auto grand public, très spacieuse et pensée pour une petite famille. Quelques bémols comme une direction un peu trop démultipliée ou encore une pédale de frein à la course trop longue rappellent d’ailleurs que l’on est bien sur un dérivé d’une auto tranquille plus que sur une sportive radicale. Et dans l’habitacle, il n’y a guère que le bouton GT sur le volant et les très bons sièges avant semi-baquets à la sellerie spécifique pour rappeler que l’on est dans une version spéciale de la voiture de l’année 2022, le reste étant malheureusement identique.

On retrouve le bon (espace à bord, modularité de la banquette arrière, équipement, qualité de finition correcte) et le moins bon (mauvaise ergonomie, design du volant qui rappelle une Américaine des années 90, coffre un peu limité en hauteur) de la Kia EV6, avec de sérieuses capacités routières et des accélérations dantesques en prime.

Démonstrateur technologique

Un peu comme la Stinger GT avant elle, modèle que nous avions d’ailleurs essayé et adoré, l’EV6 GT est avant tout une démonstration du savoir-faire technologique de la marque. Lequel semble impressionnant, même s’il nous faudra passer plus de temps avec l’auto et la tester des conditions variées avant d’émettre un avis définitif. Mais il y a déjà de quoi être enthousiasmé par la proposition de Kia qui, à 72 990 € tout compris, n’a aucune concurrente directe en termes de performance à ce niveau de prix. Il faudra attendre la Hyundai Ioniq 5 N, basée sur la même plate-forme et présentée en 2023, pour venir lui faire de l’ombre.