Essai Suzuki Swift 1.2 Hybrid : l’achat malin

Dans un effort de transition vers des énergies moins polluantes pour s’éviter de lourdes amendes, Suzuki propose désormais une gamme de véhicules particuliers 100 % électrifiée depuis le mois de janvier 2020. La Swift dispose d’une simple hybridation légère, technologie la plus abordable en la matière. Suffisant pour convaincre ?

Fière représentante de l’ADN Suzuki, la citadine Swift en est aussi le best-seller. A la mi-2021, il s’est déjà écoulé 6 029 Swift en France (47 % des ventes), loin devant les 2 582 Ignis et 2 484 Vitara vendus sur la même période. Il faut dire que la japonaise a plusieurs atouts à faire valoir, à commencer par des tarifs serrés : pour notre version haut de gamme Pack, comptez 18 250 € avec un équipement riche. Caméra de recul, clé mains-libres, optiques à LED, GPS, clim’ automatique, sièges avant chauffants et régulateur de vitesse adaptatif sont en effet livrés de série, tandis qu’il n’y a guère que quelques peintures qui figurent au rang des options. Comme beaucoup de constructeurs asiatiques, Suzuki mise donc sur une gamme simple et un catalogue d’extras réduit au minimum afin de pouvoir proposer des configurations rapidement aux clients qui poussent les portes des concessions.

Prévenante pour le dos

Mais loin de n’être qu’une étiquette, la Swift convainc aussi par un confort de roulement étonnant. Grâce à des jantes de taille raisonnable (16 pouces), elle absorbe assez efficacement les défauts de la chaussé et il y a globalement assez peu de remontées sèches dans l’habitacle, sauf à rouler sur une surface particulièrement défoncée. Un bon point en ville où la japonaise se sent comme un poisson dans l’eau, même si elle ne rechigne pas non plus à s’attaquer au réseau secondaire. La petite Suzuki fait ainsi preuve d’une réelle polyvalence et il n’y a guère que les longs trajets sur voie rapide qui ne soient vraiment pas sa tasse de thé.

Petite hybridation mais petit appétit

En dehors d’une insonorisation légère, cette aversion pour les rubans autoroutiers vient principalement du fait que son petit 4-cylindres 1.2 de 83 ch et 107 Nm de couple ne peut pas faire de miracles, malgré le poids plume de la Swift (à peine plus de 900 kg). Il est suffisant pour décoller en toute sérénité au feu rouge mais il s’essouffle rapidement, d’autant plus qu’il est muselé par une boîte manuelle à 5 rapports qui tire très long (on accroche presque les 100 km/h en seconde). Mieux vaut donc anticiper les dépassements et ne pas hésiter à rétrograder avant toute manœuvre. Contre-pied positif de ces performances modestes, le bloc se montre très raisonnable à la pompe et il faudra avoir le pied lourd pour que l’ordinateur de bord dépasse les 5,5 l/100 km en ville et sur route. Il est bien aidé en cela par une micro-hybridation 12V baptisée SHVS (smart hybrid vehicle by Suzuki) et qui apporte son aide au moteur thermique lors des phases d’accélération.

C’est d’ailleurs ce qui permet à Suzuki de qualifier sa Swift « d’hybride », une appellation un peu galvaudée et en général plutôt utilisée pour les motorisations dotées d’une plus grosse batterie et d’une unité électrique assez puissante pour entraîner seule la voiture quelques instants. Ici on préfèrera le terme mild-hybrid, micro-hybride ou MHEV, puisqu’il est simplement question de soulager légèrement le thermique dans ses phases les plus énergivores pour sauver quelques décilitres d’essence. Dans les faits, son fonctionnement est totalement transparent pour le conducteur, qui profite en prime d’un stop and start relativement doux, bien que parfois un peu lent à réagir.

Habitacle spacieux

Pour le reste, la Swift reste fidèle aux codes qui ont fait d’elle la Suzuki la plus appréciée par les clients. Dans l’habitacle, la qualité de fabrication n’impressionne pas mais se montre décente, l’espace alloué aux passagers du deuxième rang est conséquent et on ne manque de rien au quotidien. On peut simplement regretter une position de conduite un peu haute et un système d’infodivertissement avec un écran 7 pouces très basique, pas spécialement rapide et qui rechigne parfois à maintenir la connexion Bluetooth. Des petits désagréments qui n’ont rien de rédhibitoire et qui permettent en même temps de maintenir des prix bas sans sacrifier l’équipement.

Une Toyota Yaris hybride sera plus sobre. Une Renault Clio autrement valorisante et performante. Mais il n’y a pas de quoi bouder la Suzuki Swift pour qui recherche une voiture abordable, accueillante et bien équipée, tout en étant capable de s’aventurer en dehors des villes sans arrière-pensée. Surtout que Suzuki a pensé à tout : la nippone est aussi disponible avec une boîte automatique (CVT) et même une transmission intégrale.

Merci au compère Pierrick du site Le Blog Auto pour son aide sur les images.