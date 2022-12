Le marché des véhicules de l’occasion est en plein boom. Les prix ont augmenté de manière générale mais pour certains véhicules l’évolution des prix devrait encore être en hausse. Voici notre top 10 des voitures à acheter d’urgence avant l’augmentation de leur prix.

Audi TT

L’Audi TT a fait l’objet de nombreuses critiques lors de son lancement en 1998. Son design très proche de l’Audi TT Concept de 1995 rajeuni l’image de la marque. Cependant, il faut choisir la bonne version du TT. En effet, le TT a été un succès, avec 269 598 exemplaires produits jusqu’en 2006, il faut trouver la version qui se démarque. La plus recherchée des collectionneurs sera l‘Audi TT Quattro Sport, cette version affûtée du TT obtient le moteur 1,8l Turbo poussé à 240 chevaux, d’une boîte manuelle, de jantes spécifiques d’un habitacle allégé ainsi que des sièges Recaro Pole Position en option. Toutefois cette rare version coûte déjà cher, comptez environ 30 000€ pour vous offrir cette pistarde.

On vous recommande aussi la version 225 chevaux du TT combiné à la transmission intégrale et à la boîte mécanique. Cette version est bluffante par ses performances dignes de l’Audi S3 (qui partage la même mécanique). Il faut compter un budget entre 8 000 à 10 000 €, les collectionneurs au plus petit budget pourront se faire plaisir avec cette version exemplaire.

Enfin pour les plus mélomanes, la version équipée du moteur VR6 3,2 de 250 chevaux va vous ravir. Sa sonorité particulière est saisissante. Très proches de la Volkswagen Golf R32 ses performances sont correctes mais il n’est pas réellement plus rapide que le TT de 225 chevaux susdits. Cette version est la première de l’Audi TT à être équipée de la nouvelle boîte à double embrayage DSG. Très rapide pour son époque, elle était la seule transmission disponible en France. Pour s’offrir une TT V6 doté d’une boîte manuelle, il faut regarder les petites annonces allemandes qui y ont eu le droit. Pour cette version à la mécanique la plus noble, le budget moyen est de 15 000 € pour un exemplaire dans un état correct.

Enfin sachez qu’il existe encore en circulation de rares modèles sans aileron arrière. Les exemplaires avant 2000 n’étaient pas dotée de cet aileron qui ajoute 67 kg d’appui aérodynamique sur l’arrière. Un rappel avait été organisé pour l’installer. Ceux sans l’aileron sont les plus proches du concept TT de 1995. Les aficionados du modèle pourront être séduits par un Audi TT sans aileron.

Renault Twingo

Renault a eu le nez creux en 1992 en lançant un minispace. La recette de la Twingo était d’appliquer les ingrédients d’un monospace dans une petite citadine. Le résultat est donc une voiture à l’habitabilité surprenante et très pratique. Aujourd’hui la Twingo de première génération est devenue emblématique de l’automobile française et à l’instar de la Renault 4L ces dernières années, il ne serait pas surprenant de voir la Renault Twingo 1 augmenter en prix sur le marché de la collection d’ici quelque temps.

On vous conseille la première version de la Twingo dotée du moteur « cléon-fonte » réputée incassable ou alors des versions spéciales ou rares comme les Kenzo et Initiale. Il est possible de trouver son bonheur à partir de 2 000 €. La Twingo semble donc une bonne affaire pour l’instant.

Honda Intégra Type R

Honda est connu pour la fiabilité de ses véhicules mais aussi ses talents de motoristes. L’Intégra Type R regroupe ses qualités dans un coupé au tempérament de feu. Lors de sa conception, aucune concession n’a été faite ce qui fait de l’Intégra Type R (DC2) la voiture plaisir par excellence. Son châssis doté d’une double triangulation avant et arrière, de cordon de soudure ou encore d’une barre anti-rapprochement d’origine est très affûté. Son moteur colle parfaitement à ce châssis, le B18C6 d’une cylindrée de 1,8 litre présente le fameux système VTEC du constructeur. Sa puissance est de 190 chevaux tandis que la zone rouge dépasse 8 000 tours/minutes, un vrai moteur de course.

Pour vous offrir une Honda Intégra Type R, il faut préparer un budget de 15 000 € minimum mais surtout d’une bonne patience car le modèle ne court pas les rues. En France, nous avons uniquement eu le droit à la couleur White Championship et à l’intérieur Recaro rouge, pour avoir d’autres couleurs, il faut se diriger vers d’autres pays d’Europe qui ont eu le droit au noir, au rouge et à de très très rares versions jaunes en Suisse uniquement en 2001 avec l’intérieur Recaro jaune.

Subaru Impreza GT Turbo

La Subaru Impreza GT Turbo est un emblème du rallye. La première génération d’Impreza arrivée en Europe a marqué les esprits par ses performances et son prix défiant toute concurrence. Il faut dire qu’avec 211 chevaux, 4 roues motrices permanentes et seulement 1 250 kg, elle a de quoi laisser sur place pas mal de sportives de l’époque.

De plus, elle s’est construit une solide réputation dans les mains de Colin McRae et permet à Subaru de remporter 3x le titre constructeur du championnat du monde des rallyes en 1994, 1995 et 1997.

Le plus dur maintenant est d’en trouver une en bon état mécanique et esthétique. Ces voitures sont sujettes à la rouille mais aussi certaines modifications douteuses. Comme pour la Honda Intégra Type Air, il faut compter 15 000 € pour s’offrir une Subaru Impreza GT Turbo. Pour les pères de famille, les versions break peuvent constituer un véritable choix intelligent et décalé.

Porsche Cayenne (955)

Lancé en 2003, le Porsche Cayenne est un véhicule salvateur pour Porsche. Il a permis de redresser les finances du constructeur en difficulté à cette époque. Aujourd’hui on peut considérer le Cayenne comme l’inventeur du SUV sportif. Ces moteurs nobles peuvent séduire les passionnés d’automobiles tandis que les finitions flatteuses rappellent que le Cayenne est un véritable véhicule haut de gamme.

On vous conseille le Porsche Cayenne S avec son V8 4,5 litres de 340 chevaux. Cette mécanique noble à la sonorité marquante offre des performances convaincantes avec un 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et une vitesse maximale de 242 km/h. Cependant, sa consommation est gargantuesque, difficile de descendre sous 15L/100 km. On recommande aussi de choisir les Cayenne aux configurations les plus chargés en option. En effet, chez Porsche les options sont légion déjà à l’époque.

Il est possible de trouver cette version du Cayenne à partir de 10 000 €, un tarif dérisoire qui ne peut difficilement descendre plus bas au regard des prestations du véhicule.

On vous déconseille les motorisations V6 franchement molles ou encore les motorisations Turbo si votre budget est serré car l’entretien est très onéreux.

Citroën C15

Le Citroën C15 fait lui aussi parti du paysage automobile français. Toutes les personnes vivant à la campagne ont un souvenir avec l’utilitaire basé sur la Citroën Visa. Très fiable et durable, il n’est pas rare de voir encore des personnes rouler au quotidien en C15. Cependant, il devient difficile aujourd’hui de trouver un exemplaire propre et bien conservé malgré les 1 181 471 exemplaires produits. Le prix des C15 devrait bientot augmenter à l’image de la 2cv camionnette ou de l’Acadiane camionnette.

Pour l’instant, on peut trouver un C15D ou un plus rare C15E dès 1 000€. Toutefois attention à la rouille sur les modèles les plus usés.

Volkswagen Golf R32

Si la Volkswagen Golf VR6 est déjà à la hausse, ses descendantes Volkswagen Golf 4 et 5 R32 restent stables. Dotés du moteur 6 cylindres VR6 à la sonorité particulieres, elles offrent une puissance de 240 ou 250 chevaux. Une puissance plus que respectable pour une compacte à cette époque. Elles etaient toutes les deux disponible avec la boîte DSG ou la boîte mécanique à 6 rapports.

Très fiables, il n’est pas rare de voir des voitures avec des kilometrages tres important. Pour faire une bonne affaire, on vous conseille de cibler les voitures aux kilometrages raisonnables. Que ce soit une Golf 4 R32 ou une Golf 5 R32, il est possible de trouver son bonheur entre 15 000 et 20 000 €.

Mercedes-Benz C63 AMG

La Mercedes-Benz C63 AMG est maintenant équipée d’une 4 cylindres turbo hybride mais il y a quelques années c’etait un brutal V8 atmosphérique d’une cylindrée de 6,2 litres qui déplacait la berline à l’étoile (W204). Avec un couple de 600 Nm et une puissance entre 457 et 517 chevaux, cette berline est une machine à sensation avec une bande sonore digne d’un concert de rock’n’roll à chaque accélération.

Elle represente l’apogée du savoir faire de Mercedes-AMG disponible à partir de 30 000 € en berline, break ou coupé. Un tarif encore abordable au vu des sensations délivrées.

BMW M3

La BMW M3 est une icone des voitures sportives. Les génération E30, E36 et E46 voient déjà leur cote s’envoler mais la génération E92 reste pour l’instant stable. Et pourtant elle a les atouts lui permettant de pretendre à un bel avenir en collection. Elle inaugure un V8 atmosphérique de 420 chevaux aimant les hauts regimes. Son chassis affuté est plaisant à malmener, seul le freinage montre rapidement ses limites.

Actuellement, il est possible de s’offrir une M3 E92 à partir de 30 000 €. Cette génération est aussi disponible en cabriolet (E93) ou encore en berline (E90). Lors. devotre achat on vous conseille defaire attention aux coussinnets de bielles, le point senseible des M3 qui peut être très cher a remplacer.

Audi S3

L’Audi S3 de première génération est la sportive compacte premium qui a crée à l’époque une nouvelle catégorie. C’est a elle que l’on doit a present l’Audi RS 3 ou encore la Mercedes-AMG A 45 S. Cependant à l’époque la puissance etait plus raisonnable avec 210 chevaux ou 225 chevaux et toujours le fameux systeme Quattro qui a fait la réputation du constructeur aux anneaux.

Il est posssible de se faire plaisir au volant d’une Audi S3, très polyvalente dès 10 0000€. Un tarif faible au vu de ses prestations.