Il perd le contrôle de sa Dodge Viper lors d’une course

La Dodge Viper est l’un des mythes américains qui a une réputation sulfureuse. En effet, la première génération RT/10 présente dans cette vidéo avait pour philosophie celle de la Shelby Cobra. Vous n’y trouverez pas de vitres, pas de toit, pas d’ABS et pas d’antipatinage. Le conducteur semble avoir oublié que cette voiture ne pardonne pas.

Il faut être humble lorsque l’on conduit une Viper, son V10 de 8,0 litres atmosphérique développe 456 chevaux et un couple de camion, 665nm. Le tout transmis sur les roues arrière sans grade fou, il faut avoir les idées claires pour la conduire. De toute évidence, le conducteur de ce modèle a été trop généreux sur la pédale de droite.

Lors de cette course improvisée à la manière de Fast and Fuirons, le propriétaire de la Viper à perdu le contrôle face à une Acura (Honda) Integra, les roues arrière ont patiné et l’ont guidé vers le décor. Le lampadaire a laissé plus que des traces sur la Viper qui pourrait bien être déclarée épave. Dans son malheur le conducteur a au moins la chance de sortir de la voiture indemne.

Une vidéo qui permet de rappeler que sur route la prudence est la meilleure des qualités.