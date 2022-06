24 heures du Mans : comment suivre la course ?

La 90 ème édition des 24 heures du Mans s’élance cette après-midi après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire qui a chamboulé la course qui ne s’est pas déroulée au mois de juin. Comment suivre la course aujourd’hui et demain ?

En clair sur la chaîne de l’Equipe

La chaîne L’Equipe se partage la diffusion avec Eurosport. Néanmoins ce dernier n’est pas accessible via l’offre gratuite TNT en France, il faudra suivre la course sur le canal 21 de la TNT. Cependant, l’offre gratuite ne vous permettra pas de suivre la course dans son intégralité mais seulement des tranches horaires spécifiques. Les horaires de retransmission seront les suivants :

Samedi 11 juin : 16h – 20h40 (départ)

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin : 22h45 – 1h30 (nuit)

Dimanche 12 juin : 5h30 – 16h (fin de course et arrivée)

Les passages essentiels de la course devront alors être disponibles en direct sur la chaîne L’Equipe avec de nombreuses heures de retransmission.

L’intégralité sur Eurosport

Si vous disposez d’un abonnement à Eurosport vous pourrez suivre l’intégralité de la course via Eurosport 1 et Eurosport 2 qui se partageront la retransmission de cette 90 ème édition de l’épreuve de la Sarthe. Le direct sera pris une heure plus tôt sur Eurosport, à 15 heures, permettant de voir les préparatifs de l’avant-course.

Les réseaux sociaux permettront également de suivre la course et ses moments clés sans téléviseur.