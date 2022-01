Sortir sa moto de l’hivernage : le guide pratique !

Les beaux jours se profilent à l’horizon ! L’occasion pour vous de faire le tour de votre engin à moteur, dans le cas où vous auriez effectué une pause hivernale. Si vous êtes dans ce cas, il peut être important, voire essentiel, de contrôler plusieurs points de sécurité avant de reprendre la route avec votre moto. Nous vous donnons ici les éléments indispensables à inspecter pour sortir votre moto de l’hivernage le plus sereinement possible.

Avant de reprendre la route : les contrôles essentiels

Vérifier l’état des pneumatiques

Durant une longue période d’inactivité, les pneumatiques peuvent se dégonfler. Ce qui provoque à terme une dégradation progressive des composants et de la carcasse, et contribue à réduire l’adhérence du véhicule sur la route. À ce stade, il peut être utile de rappeler l’importance de surélever le véhicule durant la saison froide, de manière à soulager les points de contact au sol. Pour un hivernage de moto le plus adéquat possible, on utilisera une béquille centrale ou 2 béquilles d’atelier.

Si vous ne savez pas exactement comment vérifier l’usure des pneus, commencez par inspecter la bande de roulement et les flancs : ceux-ci ne doivent comporter aucune coupure ou crevasse ! Le témoin d’usure de vos pneumatiques constitue également un bon indicateur pour effectuer une révision de moto : s’il fait moins d’un millimètre, vous devrez penser à changer vos pneumatiques le plus rapidement possible.

Concernant la pression idéale, il vous sera recommandé de consulter les recommandations du constructeur, qui se trouvent généralement dans le manuel de votre deux roues. Des pneumatiques sous-gonflés ont une incidence sur la tenue de route de votre véhicule. À l’inverse, un sur-gonflage des pneus risque de provoquer une consommation excessive, ainsi qu’une adhérence amoindrie sur la route.

Recharger la batterie

Si votre véhicule à moteur est resté au garage durant plusieurs mois, il est possible que les températures négatives aient affecté les capacités de la batterie. Pour éviter ce phénomène, il peut être important de penser à débrancher la batterie avant l’hivernage et de la connecter à un chargeur intelligent. En cas d’oubli de votre part, et si vous disposez d’un multimètre (recommandé !), commencez par contrôler la charge de manière à vérifier que la batterie n’est pas morte. Faites toujours attention aux branchements des câbles, ainsi qu’au respect des polarités.

Si la batterie n’est que faiblement déchargée, alors il vous suffira d’utiliser un chargeur de batterie. En revanche, si la tension indiquée sur votre appareil indique un chiffre inférieur à 10,3 V, alors vous serez contraint de remplacer votre batterie.

Contrôler les freins

Pour vérifier que les freins fonctionnent, commencez par effectuer un test à l’arrêt. Si la commande de frein vous paraît anormalement molle, une fuite du liquide de frein en est peut-être la cause. Vérifiez également les suspensions, notamment les parties chromées de la fourche ou de l’amortisseur : si vous constatez la présence trop importante de graisse, alors il faudra procéder au remplacement des joints défectueux. Avant la mise en route, n’hésitez pas également à contrôler certains éléments comme le niveau d’huile moteur (à contrôler régulièrement !), l’huile de boîte et le liquide de refroidissement.

Mise en route et première sortie

Contrôler l’équipement de sécurité

La première chose à faire avant de reprendre la route est de vérifier l’usure générale de votre équipement de sécurité : celui-ci comprend notamment un casque moto, des gants, et idéalement un gilet de haute visibilité. Le port du casque est obligatoire pour le conducteur, comme pour tout passager (art. R431-1 du code de la route). On procédera à son entretien intérieur comme extérieur : à l’intérieur, vous procéderez généralement au nettoyage de la calotte et des mousses, pour assurer une plus grande longévité et conserver un certain niveau de confort. À l’extérieur, on prêtera une attention supplémentaire à l’écran, qui est un élément important pour la sécurité. Cet élément en particulier est sensible aux microrayures, et pourra être nettoyé à l’aide d’eau savonneuse : ne pas utiliser de produit à vitres !

Vérifier le fonctionnement des principaux éléments de signalisation

Lors de la mise en route de moto après hivernage, il est impératif de contrôler le bon état de fonctionnement de l’éclairage et des clignotants. Vérifiez par exemple que l’éclairage du tableau de bord fonctionne bien, de même que les phares, clignotants et feux stop. Durant la période d’hivernage de votre véhicule à moteur, il arrive fréquemment que les culots s’oxydent, provoquant de fait une usure précipitée des ampoules.

Laisser tourner le moteur et faire le plein

La dernière étape avant de prendre la route consiste à mettre en route le moteur et de le laisser tourner, afin de lui permettre de se réactiver progressivement. Vous en profiterez pour tendre l’oreille et détecter tout bruit suspect. Si votre réservoir est vide ou à moitié vide, il vous sera conseillé de faire le plein d’une essence fraîche. Dans l’idéal, ne prévoyez pas de faire tout de suite un grand trajet, mais préférez ce que l’on appelle une sortie de rodage après hivernage : vous pouvez par exemple réaliser un déplacement court de manière à tester les principaux éléments de sécurité, comme le freinage, l’accélérateur ou encore les commandes au pied.

Vous êtes désormais paré pour aborder la nouvelle saison avec votre véhicule à 2 roues ! Notez que la plupart des points de contrôle mentionnés ci-dessus ne prennent que quelques minutes en moyenne. Pour vous éviter tout problème et pour chaque grosse période d’entretien de votre moto en hiver, il peut être utile de reproduire ces gestes simples. Cette liste, bien entendu, est loin d’être exhaustive et vous êtes libre de la compléter au besoin.