Avec le temps, votre carrosserie est souvent mise à rude épreuve. Si des trous commencent à se former, vous avez la possibilité d’agir immédiatement en utilisant par exemple du mastic pour carrosserie de voiture dans le but de corriger ces différentes imperfections. Le rebouchage de carrosserie est une opération que vous pouvez réaliser par vous-même, à condition d’utiliser le bon produit. Voici comment procéder

Comment réparer un trou dans la carrosserie d’une voiture ?

Bien souvent, un trou dans la carrosserie est dû à la présence de rouille. Au-delà de l’aspect inesthétique, cette déformation implique une réduction de la valeur du véhicule. De plus, la rouille peut se développer causant des dégâts plus importants sur le véhicule. Il est donc important de prendre le problème au sérieux dès le départ en utilisant une méthode spécifique comme le recours à du mastic de carrosserie automobile.

Un kit de remplissage pour réparer un trou

Il est possible d’utiliser un kit de remplissage en prenant toutes les précautions nécessaires avec un masque respiratoire et des lunettes de protection. Cette solution consiste à sabler la peinture à proximité du trou puis à modeler l’ensemble de la rouille pour en éliminer la totalité. Ensuite, il vous suffira d’appliquer l’apprêt antirouille puis d’égaliser les bords du trou avec la plus grande précaution.

L’étape suivante consiste à effectuer la préparation du remplisseur de corps pour insérer par la suite le treillis métallique à l’arrière du trou. Cela vous permettra d’utiliser le produit de remplissage et de le laisser sécher en suivant scrupuleusement les temps de séchage du produit.

Ensuite, un ponçage avec du grain 180 sera nécessaire pour obtenir un ensemble totalement lisse. Le ponçage doit se faire finement jusqu’à un grain de 240 pour une surface parfaitement propre. Avant d’appliquer une couche de peinture, il faut vous assurer que l’ensemble soit totalement sec et procéder ensuite à la vaporisation de l’amorce.

Un kit de réparation à base de fibres de verre

L’autre solution pour effectuer le rebouchage d’un trou sur votre véhicule consiste à utiliser un kit de réparation en fibres de verre. L’opération est assez similaire en vous débarrassant de l’intégralité de la rouille pour pouvoir ensuite utiliser l’apprêt antirouille.

L’égalisation des rebords du trou est nécessaire pour commencer à préparer votre résine de fibres de verre. Dans un premier temps, vous allez mettre en place une couche de tapis pour ensuite utiliser la résine de fibres de verre. Lorsque l’ensemble est totalement sec, il vous faudra de nouveaux utiliser le ponçage avec un grain de 180. Veillez à bien utiliser du papier de verre pour obtenir une surface totalement lisse.

Avant de peindre à l’endroit spécifique avec la peinture appropriée, il faudra utiliser une couche de pulvérisation au niveau de l’apprêt sur place.

Reboucher un trou avec du Mastic

La dernière méthode la plus simple et la plus efficace à utiliser consiste à avoir recours à un mastic auto. Cette solution vous permettra de reboucher n’importe quel trou dans la tôle mais également de réparer certains éléments en plastique sur votre véhicule. C’est une réparation à moindre coût qui vous évitera de passer par un carrossier

Avant d’utiliser le mastic pour voiture, l’étape préalable de ponçage, du nettoyage et du dégraissage est absolument indispensable. Le couteau à mastiquer est un outil de base pour appliquer les différentes couches de mastic avec un durcisseur à base de polyester, de polyuréthane ou d’époxy. Lorsque vous appliquez directement le mastic pour carrosserie, il faut être attentif afin d’obtenir une surface parfaitement uniforme en évitant les rebords. Veillez toujours à respecter les temps de séchage préconisés en fonction du produit que vous utilisez.

Quel mastic choisir ?

Il faut savoir qu’il existe plusieurs mastics pour carrosserie, il est important d’utiliser le produit adapté en fonction du support sur lequel vous devez intervenir :

Le mastic universel a l’avantage d’être utilisable sur n’importe quel support, il vous assure une excellente protection contre l ’ humidit é , tout en disposant d’un pouvoir adhésif consé

a l’avantage d’être utilisable sur n’importe quel support, il vous assure une , tout en disposant d’un pouvoir adhésif consé Le mastic de finition , comme son nom l’indique vous permet d’avoir un esthétisme renforcé, sans pour autant que la protection n’en souffre.

, comme son nom l’indique vous permet d’avoir un esthétisme renforcé, sans pour autant que la protection n’en souffre. Le mastic métal se compose d’aluminium et possède des propriétés anticorrosion particulièrement renforcé

se compose d’aluminium et possède des propriétés anticorrosion particulièrement renforcé Le mastic plastique s’utilise sur les éléments en plastique de la carrosserie et vous garantit une très bonne adhérence pour que vous puissiez poncer facilement.

s’utilise sur les éléments en plastique de la carrosserie et vous garantit une très bonne adhérence pour que vous puissiez poncer facilement. Le mastic aluminium possède une grande teneur en poudre d’aluminium pour vous offrir une très grande résistance grâce à son pouvoir anticorrosion.

possède une grande teneur en poudre d’aluminium pour vous offrir une très grande résistance grâce à son pouvoir anticorrosion. Le mastic fibres de verre s’emploie principalement sur des surfaces stratifiées à base de fibres de verre.

s’emploie principalement sur des surfaces stratifiées à base de fibres de verre. Enfin la dernière possibilité consiste à utiliser un mastic mono-composant se présentant sous la forme d’une pâte souple et fine avec une très bonne adhérence pour faciliter les retouches et la finition.

Quelles différences entre le mastic silicone et le mastic acrylique ?

Le mastic de carrosserie sert à procéder à l’étanchéité lorsque les trous sont présents sur votre carrosserie. Cependant il existe une distinction entre le mastic acrylique et silicone. Le premier est davantage élastique et souple, il possède l’avantage d’être brillant mais vous ne pouvez pas le peindre. Il est préférable de l’utiliser sur des joints extérieurs qui peuvent être endommagés à cause des changements climatiques et des intempéries.

Le mastic acrylique quant à lui possède une texture plus rigide et souvent avec une finition mat qui vous permettra de le peindre sans aucune contrainte. Cependant, il reste moins résistant contre l’humidité ambiante.

Pour conclure sur le sujet

Même si votre véhicule a subi quelques désagréments et présente des trous sur sa carrosserie, vous avez la possibilité de pallier à cette problématique en vous orientant vers un mastic pour carrosserie. Une réparation simple à mettre en place qui vous évitera des frais supplémentaires en ne passant pas par un carrossier.