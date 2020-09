Comment se débarrasser d’une vieille voiture ?

Vous souhaitez vous débarrasser de votre ancienne voiture encombrante ? Voici les différentes options qui s’offrent à vous pour laisser votre véhicule inutilisable de côté.

Quelle solution pour se débarrasser de votre épave ?

Se débarrasser de son véhicule en fin de vie peut parfois être compliqué. Heureusement, il existe des solutions pour vous simplifier la vie et vous « libérer » de votre épave en toute sécurité.

Personne ne veut de votre voiture ? Vous avez tenté de la vendre et même de la donner ? Elle est certainement en trop mauvais état, et il ne vous reste plus qu’une solution : la faire recycler.

Comment faire recycler son ancien véhicule ?

Parmi tous les démolisseurs, certains sont des arnaques et il n’est pas bon de faire confiance à n’importe qui. Comment s’y retrouver et faire le bon choix ?

En effet, confier sa voiture à un centre VHU non agréé est interdit par la loi, car seuls ceux qui ont obtenu leur agrément préfectoral sont habilités à recycler et à dépolluer en toute sécurité les véhicule hors d’usage.

Goodbye-car est la solution pour trouver le centre VHU agréé et pour vous débarrasser de votre véhicule en fin de vie en toute légalité. Alors que la plupart des casses automobiles viennent récupérer votre véhicule sans rien en échange, goodbye-car vous permet d’estimer la valeur de votre épave.

Comment gagner de l’argent avec sa vieille auto ?

Votre voiture, même hors état d’usage a de la valeur. En tout cas, les matériaux qui la composent en ont. Si le professionnel peut revendre certaines pièces, c’est du bénéfice pour vous.

Grâce à un simulateur en ligne comme Goodbye-car, vous pouvez estimer la valeur de votre voiture de façon simple. Et encore mieux : si le recycleur du réseau est à moins de 15km de chez vous, l’enlèvement de votre voiture est gratuit.

Faites confiance à un professionnel de qualité.