Quelles démarches pour résilier votre assurance auto ?

Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance auto, vous vous engagez pour une année. Après cette période, vous pourrez résilier le contrat d’assurance auto à tout moment, sans justification. En l’absence de résiliation à la date d’échéance, le contrat sera reconduit automatiquement. Vous souhaitez résilier votre assurance auto ? Connaissez-vous les étapes à suivre ?

Pour quelles raisons changer d’assurance auto ?

Les conducteurs le savent, il est obligatoire de souscrire une assurance automobile pour circuler sur les routes. Cette obligation ne vous empêche toutefois pas de mettre fin à votre contrat s’il ne vous satisfait plus. En effet, vous n’êtes pas contraint de garder le même assureur à vie ! Changer régulièrement d’assurance auto pourrait même vous être bénéfique.

Il existe plusieurs raisons de changer d’assurance auto et le premier est d’ordre financier. Les compagnies d’assurances ne pratiquent pas les mêmes tarifs et parfois, les écarts sont importants. Il vous est donc possible de changer d’assurance après avoir comparé les prix pour faire des économies. En changeant d’assurance auto, vous pourrez aussi obtenir de meilleures garanties. Vous pourrez en effet en négocier de nouvelles avec une autre compagnie, et ainsi obtenir une assurance adaptée à votre profil. De plus, vous ne perdrez aucun des avantages obtenus (comme les bonus) : l’ancien assureur les communiquera à son prédécesseur. Enfin, les démarches de résiliation sont relativement simples, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

Comment trouver un nouvel assureur auto ?

L’assurance auto étant obligatoire, vous devrez étudier de nouvelles offres avant de résilier la vôtre. Vous devrez garantir la continuité de votre assurance avant de mettre fin à votre contrat actuel. Votre compagnie d’assurance peut d’ailleurs vous demander des preuves d’un nouveau contrat pour poursuivre la démarche. Il est donc primordial de trouver un nouvel assureur auto.

Pour trouver rapidement un nouvel assureur, vous pouvez compter sur internet, notamment les comparateurs en ligne. Ces outils permettent de trouver en quelques clics les meilleures offres d’assurances auto. Vous obtiendrez ainsi une liste de compagnies ou de mutuelles qui correspondent le mieux à votre recherche. L’avantage avec les comparateurs est que vous aurez déjà une idée des tarifs appliqués. Vous pouvez également faire appel à un courtier en assurance pour vous assister dans cette tâche. Il se chargera de vous trouver les assureurs les plus intéressants et négociera pour vous.

Quelles sont les démarches pour résilier votre contrat d’assurance auto ?

Les démarches pour résilier un contrat d’assurance auto varient en fonction des situations. En général, le process est quasiment le même.

Vous souhaitez changer d’assureur ? La première chose à faire est d’en trouver un nouveau avant de procéder à la résiliation. Le nouvel assureur trouvé et le nouveau contrat signé, vous devrez adresser une lettre de résiliation en recommandé à l’actuel assureur. Dans le cadre de la loi Hamon, la résiliation peut se faire à tout moment, sans justificatif. Dans ce cas, le nouvel assureur peut se charger de s’occuper des formalités. Si vous résiliez votre contrat suite à un changement de situation ou à une vente, cette tâche vous incombe. La résiliation prend effet un mois après la réception de la lettre. L’arrêt des cotisations ne vaut pas automatiquement résiliation ; la lettre de résiliation est obligatoire. L’ancien assureur a ensuite 30 jours pour vous rembourser votre solde.