Quelles astuces pour obtenir son code de la route facilement ?

Vous vous êtes décidé à passer votre permis de conduire et vous appréhendez l’examen du code de la route ? Pas de panique ! Que vous soyez candidat libre ou inscrit en auto-école, voici quelques conseils qui vous aideront durant votre préparation. Ces astuces vous permettront sans aucun doute de dépasser cette première étape et de décrocher le fameux sésame.

Bien comprendre le déroulement de l’examen

Afin de vous présenter à l’examen plus sereinement, il faut, avant tout, bien comprendre ce qui vous sera demandé. Pour obtenir votre code de la route, il vous faudra répondre correctement à 35 questions au minimum parmi les 40 qui vous seront posées. Celles-ci sont sélectionnées aléatoirement dans un éventail de 1 000 questions réparties en 10 thèmes :

la circulation routière ;

la route ;

les notions diverses ;

prendre et quitter son véhicule ;

le conducteur ;

les autres usagers ;

les premiers secours ;

la sécurité du passager ;

la mécanique et les équipements ;

l’environnement.

Se fixer des objectifs

Essayez dès le début de votre parcours pour l’obtention de votre permis de conduire de vous fixer des objectifs clairs et atteignables. En vous accordant une période précise durant laquelle vous voulez obtenir votre code, il vous sera plus simple de mettre en place une routine. Une fois votre cible déterminée, vous serez dans le bon état d’esprit pour réussir et éviter de perdre un temps précieux.

Être régulier

Certes la motivation est très importante, mais l’organisation et la régularité sont encore plus déterminantes. Même s’il est souvent difficile de trouver du temps dans des emplois du temps toujours plus chargés, la constance est la clé de la réussite. En vous accordant une séance ne serait-ce que 3 à 5 fois par semaine, vous serez en mesure d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir cette épreuve.

Bien comprendre les règles du code

Rien ne sert de passer son code sans comprendre les règles de la conduite. Il vous faudra dans un premier temps assimiler toutes ces nouvelles informations. Comprenez bien que cet examen a pour objectif premier de rendre la route plus sûre. Intégrer la logique derrière les réglementations peut simplifier l’apprentissage. Les questions du code de la route ne sont, en somme, que des exemples de situations auxquelles l’automobiliste peut être confronté.

Faire du livre du code de la route votre lecture principale

Afin de plus se familiariser avec les règles régissant la conduite, la révision régulière ne peut être que bénéfique. Rien ne sert d’essayer de tout ingurgiter d’un coup, mieux vaut lire un peu du livre de code chaque soir. Cette méthode permet d’aider votre mémoire à retenir tout cet aspect théorique de la conduite sans pour autant vous saturer d’informations.

Travailler intelligemment

Rien de sert de réviser plusieurs fois des thèmes du code pour lesquels vous ne commettez pas d’erreurs. L’important est de cibler vos lacunes. En exploitant les simulations d’examen du code de la route en ligne sur ce site, vous pourrez déterminer, d’une part, les thèmes que vous maîtrisez et, d’autre part, les thèmes du code qui nécessitent une révision. En utilisant cet outil, vous avancerez plus rapidement et plus efficacement.

Attention, cela ne veut pas dire que vous devez négliger les thèmes du code que vous maîtrisez, bien au contraire. L’objectif est de travailler l’ensemble des thématiques tout en mettant l’accent sur celles qui constituent votre point faible.

Osez poser vos questions

Que vous soyez inscrit en auto-école ou en candidat libre, n’hésitez jamais à poser vos questions. En demandant à votre moniteur, à des proches ayant leur permis ou sur des forums en ligne, tous les moyens sont bons, l’important est d’obtenir une réponse. Il serait dommage de se retrouver confronté le jour de l’examen à une question que vous n’avez pas voulu poser. Compter sur le facteur chance n’est certainement pas la meilleure des stratégies. Mieux vaut éliminer tous les doutes que vous avez et se présenter très confiant à l’épreuve.

En conclusion, le code de la route est un examen comme un autre. La motivation, la préparation, la régularité et la détermination sont les clés de la réussite. En appliquant les conseils ci-dessus, vous l’obtiendrez bien vite.