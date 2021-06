Comment bien préparer la vente de sa voiture ?

Que faire avant de vendre votre voiture à un particulier ? Si vous souhaitez vous séparer de votre véhicule, il vous faudra le préparer en amont. Nous vous proposons un guide en plusieurs étapes afin de vous accompagner du mieux possible dans la préparation de votre auto. Préparer la vente de sa voiture n’est en effet pas anodin. De la fixation du prix aux démarches administratives, en passant par l’entretien nécessaire de la voiture, ne laissez rien au hasard pour conclure une bonne vente.

Fixez le prix de votre véhicule

Vous avez pris la décision de vendre votre véhicule à un particulier, mais ne savez pas à quel prix la proposer à de potentiels acquéreurs ? Afin d’optimiser la vente de votre voiture, vous devez fixer un prix de vente ni trop haut, ni trop bas. Pour ce faire, renseignez-vous sur des sites de vente de voitures d’occasion pour voir la cote correspondant à votre auto. Le prix sera également basé en fonction de son kilométrage, de son âge et des différentes options présentes. La cote Argus est ainsi un bon indicateur pour la plupart des véhicules.

Nettoyez et entretenez votre voiture d’occasion

La préparation de la vente de votre voiture passe également par son entretien complet. Il n’y a aucune obligation de nettoyer son véhicule, mais pour effectuer une bonne vente, il vous faudra passer par le nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de votre voiture. En effet, un véhicule sale et en mauvais état vous fera perdre de l’argent. Voici quelques conseils utiles pour bien préparer votre voiture pour la vente :

Passez l’aspirateur, notamment sur les moquettes et les sièges ;

Dépoussiérez l’ensemble des éléments de l’habitacle ;

Nettoyez les vitres ;

Lavez l’extérieur de votre véhicule, dans une station de lavage si besoin.

De plus, ayez votre carnet d’entretien à jour pour rassurer l’acheteur quant à votre sérieux. Révisez ainsi votre voiture avant toute cession de votre véhicule afin d’effectuer la vidange ou de remettre les freins en état.

Effectuez le contrôle technique

Si votre voiture est âgée de plus de 4 ans, vous devrez obligatoirement faire réaliser le contrôle technique du véhicule d’occasion dans un des centres agréés. En effet, un certificat de contrôle technique vous sera remis après avoir effectué le contrôle. Ce document s’avère nécessaire à la vente de tout véhicule de plus de 4 ans. Il doit être daté de moins de six mois au moment de la vente et permettra à l’acheteur de se procurer une nouvelle carte grise à son nom. En revanche, si l’acquéreur n’est pas un particulier, mais un professionnel, le certificat n’est pas obligatoire.

Quels documents pour vendre une voiture ?

Plusieurs documents doivent être obligatoirement fournis à l’acheteur avant de lui remettre les clefs de la voiture. Ces documents sont les suivants :

Le certificat de cession ;

; Le certificat de situation administrative ;

; Le certificat d’immatriculation ou carte grise ;

ou carte grise ; Le certificat de contrôle technique, dont nous avons déjà parlé dans le paragraphe précédent.

Le certificat de cession

Le certificat de cession de véhicule d’occasion est un document qui doit être rempli par le vendeur et l’acheteur. Son objet est d’informer l’administration de la cession du véhicule. Il s’agit du formulaire CERFA 15776, disponible ici. Ce papier est à télécharger en deux exemplaires, un pour le vendeur et un pour le nouvel acquéreur. Chacun doit remplir les parties le concernant, puis signer les deux exemplaires. Depuis 2017, il n’est plus possible d’envoyer le certificat de vente à sa préfecture par courrier. La déclaration de cession s’effectue uniquement en ligne sur le site de l’ANTS ou en passant par un partenaire agréé, consultez cet article pour en savoir plus.

Le certificat de situation administrative

Ce second document, également appelé certificat de non-gage, assure l’acheteur que le véhicule n’est pas mis en gage. Cela signifie que le vendeur est autorisé à le vendre et qu’il n’existe aucune opposition à sa vente. Cette procédure peut aussi se faire grâce au site de l’ANTS, ou par HistoVec. Pensez donc à l’effectuer lors de la préparation de votre voiture à vendre.

Le certificat d’immatriculation

Enfin, vous devez fournir à votre acheteur le certificat d’immatriculation du véhicule, anciennement appelé carte grise. L’ancien propriétaire devra marquer la mention « Vendu le », ou « Cédé le » en haut du document. La date et l’heure de la cession devront également être mentionnées. Il vous suffit ensuite d’apposer votre signature.

L’essentiel à retenir

Pour bien préparer la vente de votre voiture, pensez donc bien à :

Correctement évaluer le prix de votre voiture ;

Procéder à la vérification et à la révision de l’habitacle et de l’extérieur ;

Effectuer le contrôle technique ;

Préparer les pièces justificatives.