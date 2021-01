Comment obtenir sa carte grise sans passer par l’ANTS ?

Vous venez d’acheter une nouvelle voiture ? Il est nécessaire d’obtenir une nouvelle carte grise auprès d’un professionnel agréé. Découvrez dans cet article les solutions qui s’offrent à vous pour obtenir, sans passer par l’ANTS, ce document administratif indispensable pour rouler en toute légalité.

Qu’est-ce que l’ANTS ?

Depuis 2017, l’établissement d’une carte grise s’effectue exclusivement en ligne, sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurités (ANTS). À son lancement, cette plateforme a directement essuyé bon nombre de critiques. La raison ? Des ralentissements à foison, des plantages et autres erreurs qui ont retardé l’établissement du document pour beaucoup.

Or, une carte grise qui n’est pas à jour peut engendrer une amende de 135 € en cas de contrôle. De nos jours, le site de l’ANTS est plus fiable bien qu’il demeure régulièrement surchargé lorsque beaucoup de demandes affluent en même temps. Chaque année, plus de 10 millions de demandes sont traitées, soit près de 30 000 chaque jour.

Les préfectures n’accueillent désormais plus le public pour établir ces titres sécurisés. Ceux qui ne disposent pas d’internet peuvent se faire aider par un proche ; une case étant prévue pour les demandes effectuées par un ami ou membre de la famille. Des points numériques sont généralement mis à la disposition du public dans ces mêmes préfectures afin de faciliter vos démarches. Pourtant, si l’ANTS supervise toutes les demandes, il est possible de passer par un intermédiaire, à la condition qu’il s’agisse d’un professionnel agréé.

Obtenir un certificat immatriculation sans passer par le site de l’ANTS

Si vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous rendre sur le site de l’ANTS, alors vous pourrez vous orienter vers un service externe. En effet, des agréments sont délivrés à des professionnels capables de prendre et traiter les demandes. Le principal intérêt, c’est d’accélérer grandement la procédure puisque votre carte grise est délivrée à votre domicile en quelques jours seulement.

La plupart des centres auto et garages sont en mesure de superviser ce type de demande. Des sites internet se sont également spécialisés dans le domaine, ce qui simplifie davantage encore la procédure puisqu’une fois votre dossier rempli numériquement, vous n’avez plus qu’à transmettre vos documents. Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, vous disposez d’un délai d’un mois pour établir un certificat d’immatriculation à votre nom. C’est un temps passablement court, qui peut être contraignant en passant par le site de l’ANTS.

Obtenez votre carte grise en ligne facilement via un service dédié

Pour gagner un maximum de temps, vous avez la possibilité d’effectuer votre demande via un service en ligne de carte grise. Pour cela, tout a été simplifié au maximum.

Voici les quatre grandes étapes qu’implique cette démarche :

La saisie des informations : dans un premier temps, vous devrez saisir des informations qui permettront de calculer les taxes. Toutes ces données sont présentes sur l’actuelle carte grise. Vous devrez mentionner la date de mise en circulation, l’immatriculation ou encore la puissance fiscale. Tout cela ne présente pas de difficulté car les indications sont claires.

: dans un premier temps, vous devrez saisir des informations qui permettront de calculer les taxes. Toutes ces données sont présentes sur l’actuelle carte grise. Vous devrez mentionner la date de mise en circulation, l’immatriculation ou encore la puissance fiscale. Tout cela ne présente pas de difficulté car les indications sont claires. La collecte des documents : afin que votre dossier puisse être traité, il est nécessaire que vous envoyiez quelques documents qui permettront de procéder à l’établissement de votre carte grise.

: afin que votre dossier puisse être traité, il est nécessaire que vous envoyiez quelques documents qui permettront de procéder à l’établissement de votre carte grise. L’expédition du dossier : le dossier complété et finalisé, vous devrez le poster à l’adresse indiquée afin qu’il puisse être traité rapidement par le prestataire. C’est généralement très rapide.

: le dossier complété et finalisé, vous devrez le poster à l’adresse indiquée afin qu’il puisse être traité rapidement par le prestataire. C’est généralement très rapide. La réception de la carte grise : dès le traitement terminé, votre carte grise est envoyée à votre domicile, en courrier suivi, de la part de l’Imprimerie Nationale. La procédure complète nécessite généralement moins d’une semaine d’attente, ce qui est très compétitif et idéal.

L’achat d’une voiture d’occasion n’est pas une mince affaire. Il convient d’être attentif au véhicule tout en visualisant le coût de la carte grise et des frais annexes. Lors de la négociation, mettez en avant les points défavorables de la voiture d’occasion afin de faire baisser son prix et ainsi l’acheter moins cher.

Ce qu’il faut retenir

Envie d’obtenir plus rapidement votre certificat d’immatriculation ? Découvrez les prestataires externes, disposant de l’agrément ministériel. Vous gagnerez un temps précieux, qui ne serait pas garanti en passant par l’ANTS.