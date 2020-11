Protéger votre voiture de l’hiver et louer une place de parking

Alors que le froid arrive petit à petit et que votre voiture dort dehors. Cette dernière est menée à rude épreuve. En effet, le froid n’est pas sans conséquence sur votre véhicule. Votre batterie a bien plus de chance de tomber en panne et cela est l’une des nombreuses conséquences du froid. Comment faire alors ? Dans cet article, nous vous conseillons et vous donnons toutes les précautions à prévoir, pour protéger votre voiture de l’hiver et éviter tout problème lié au froid.

Froid et hiver : une utilisation importante de la voiture

En hiver, le moteur, la batterie et les pneus sont menés à rude épreuve. Cela est dû aux températures basses, aux routes salées, et à l’utilisation importante du chauffage. Plusieurs choses sont à vérifier régulièrement en cette période. Vous pouvez faire des vérifications par vous-même et également demander à votre concessionnaire ou à un garagiste de faire de plus amples vérifications si vous avez des doutes.

Préparer sa voiture pour l’hiver : quelles sont les vérifications à faire ?

Il y a plusieurs vérifications à faire pour préparer sa voiture l’hiver et cela est plutôt simple :

Vérifier vos pneus et notamment l’usure : avec les fortes de chaleur de cet été, ils ont peut-être été endommagés ou se sont usés plus vite que prévu.

Faites vos niveaux :

Liquide de refroidissement : en hiver il prend un double rôle, il ne peut geler et il permet d’extraire le surplus de chaleur dégagé par votre moteur. Huile : un moteur sans huile s’abîme et cela est risqué pour les pièces du moteur à toute période de l’année. Lave-glace : optez pour liquide qui nettoie et qui supporte les températures négatives.

:

Pourquoi faire vérifier sa voiture ?

Lorsque l’hiver arrive, votre batterie est utilisée de manière plus importante et cette utilisation est principalement liée à l’utilisation massive du chauffage. Pour cela, il est important de vérifier que votre contrôle technique ou bien votre révision est à jour.

Il vaut mieux prévenir que guérir ! Une vérification prend beaucoup moins de temps qu’une réparation et vous pouvez ainsi l’anticiper alors qu’une panne ne prévient pas.

Anticiper le froid et acheter du matériel

Il gèle pratiquement tous les jours à partir de la fin décembre, qui dit gèle dit pare-brise gelé. Vous pouvez éviter cette épaisse couche de glace en mettant un carton dessus : cela atténue l’épaisseur, mais vous serez obligé de gratter. Ainsi l’achat d’une gratte-glace ou gratte givre semble être un outil essentiel à avoir dans sa voiture. Sinon vous pouvez gratter avec une carte : c’est plus long mais tout aussi efficace.

Attention, il ne faut surtout pas renverser de l’eau chaude sur votre pare-brise cela peut être dangereux à cause du choc thermique. Si vous souhaitez éviter de gratter, vous pouvez également mettre à l’abri votre voiture dans un parking souterrain.

Si vous êtes dans une région où la probabilité qu’il neige est importante alors, n’hésitez plus, utilisez des pneus neige et achetez des chaînes. Le jour J vous serez préparé et n’aurez pas la mauvaise surprise de ne pas pouvoir vous déplacer.

Attention, bien que vous ayez des pneus neige, le risque de glisser reste toutefois important !

Protéger votre voiture du froid et optez pour la location d’une place de parking

Si vous avez peur que votre voiture ne tombe en panne, ou s’abîme à cause du gel et du froid, vous pouvez alors louer une place de parking au mois, dans un parking souterrain grâce à la plateforme Yespark.

Avec ce service, vous pourrez profiter d’une place attitrée 24h/24 et accessible depuis votre smartphone. Située dans un parking souterrain, votre voiture n’aura pas froid et sera à l’abri du gel ainsi les risques de panne sont limités !

L’abonnement est mensuel, sans engagement et sans caution. Tout se fait en ligne et la prise d’un abonnement se fait en moins de 5 minutes. N’hésitez plus, vous bénéficiez de 2 jours d’essai pour visiter le parking de votre choix.