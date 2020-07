Comment s’entrainer au code de la route ?

Bien s’exercer au code de la route

Cet examen préalable au permis de conduire réclame une préparation sérieuse. Cette dernière exige régularité et application. Un tel entraînement peut se faire à distance, chez soi, sur un support numérique. Il est ainsi possible de se familiariser avec l’épreuve du « code » dans des conditions similaires à celles de l’examen.

Le test du permis de conduire : comment s’y préparer ?

L’examen du code correspond à un QCM (questionnaire à choix multiples). Ces interrogations sont mises en scène par le biais d’un film vidéo qui dure aux alentours de 20 minutes. Chaque situation présentée évoque une règle de sécurité routière particulière et elle est suivie par une question. Les candidats doivent parvenir à répondre correctement à 35 questions sur 40 afin de valider leur examen du code.

La conduite d’un véhicule doit être prise au sérieux, il faut donc passer avec succès l’épreuve du code pour pouvoir espérer décrocher l’examen du permis.

Passer son code, c’est aussi mettre à profit les recherches les plus récentes en matière de maîtrise de la conduite pour un jeune automobiliste. Il ne suffit pas de savoir les règles du code de la route par cœur : l’accent est mis sur la compréhension de leur légitimité ! De plus, chaque candidat est censé connaître les gestes de premier secours ou autres thèmes de la sécurité routière.

Quelles solutions pour s’entraîner au code de la route ?

Les cours de code ont eux aussi évolué, ils se sont adaptés aux nouvelles technologies et aux attentes spécifiques des élèves inscrits dans les auto-écoles. Les leçons magistrales ont laissé place à des cours en ligne, faciles à suivre en fonction de son emploi du temps. On peut bien sûr associer les deux méthodes si l’on souhaite se former de manière classique à la sécurité routière tout en révisant les questions d’entraînement à domicile.

Le jour de l’épreuve du code, il faut répondre aux quarante questions posées sur une tablette remise à chaque candidat au début de l’épreuve. Il est donc judicieux de s’entraîner via ce support afin de se sentir fin prêt pour le jour J. Le code de la route doit bien sûr être maîtrisé lors de l’épreuve mais il ne faut pas perdre de vue son importance tout au long de sa vie de conducteur. Il en va de sa propre sécurité et de celle des autres !

Comment réussir son examen du code ?

Passer l’épreuve du code de la route sans stress est facile pour peu que l’on se soit bien préparé et que l’on connaisse le déroulement de l’examen. Après l’accueil des candidats, l’identité de ces derniers est vérifiée avant leur enregistrement officiel à l’épreuve. Ils doivent ensuite répondre aux questions, sur onze thèmes différents. En optant pour un apprentissage préalable, vous vous assurez de vous préparer au mieux, depuis chez vous, afin d’être prêt pour votre examen.

Optez pour une auto-école en ligne par exemple est judicieux si vous comptez réviser à la maison. Vous avez la possibilité de vous entraîner de manière optimale et gratuite, avant de passer votre examen, avec Ornikar, auto-école leader dans le domaine, chaque élève a accès à 2000 questions pour s’exercer. Il est donc facile de réviser ses cours de code où que l’on soit.

Ce qu’il faut retenir pour s’exercer au code

Le code ou épreuve théorique générale du permis de conduire peut donc se préparer avec sérieux mais sans contraintes d’ordre financier ou horaire. Pour réussir cette épreuve, la bonne méthode consiste donc à :

bien se préparer avec des cours de code en ligne et gratuit.

trouver le meilleur moyen pour les suivre

passer son examen avec confiance et sérénité.