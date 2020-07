Nos conseils pour faire des économies sur votre entretien auto

A moins que vous ne soyez un mécano averti, l’entretien de votre voiture peut vite devenir un véritable casse-tête. Par manque de temps ou de compétences la meilleure solution reste de confier ces interventions à un garagiste de confiance ! Nous savons aussi que la recherche d’un garagiste est souvent synonyme de corvée pour les automobilistes ! C’est pourquoi nous avons voulu vous livrer tous nos conseils pour économiser sur votre entretien auto.

Renseignez-vous avant de réserver dans un garage

C’est le conseil le plus important que nous pouvons vous donner. Ne prenez pas rendez-vous chez un garagiste sans avoir comparé les prix et les avis clients en amont . Bonne nouvelle, il existe maintenant des comparateurs de garages en ligne dont le rôle est de vous faciliter la tâche pour la recherche de votre garagiste. Ces comparateurs vous permettent de trouver facilement les meilleurs professionnels autour de chez vous et au meilleur prix. En réservant votre rendez-vous via l’une de ces plateformes vous êtes assuré de payer le prix le plus juste ce qui peut vous faire économiser des dizaines voire des centaines d’euros sur les interventions les plus coûteuses.

Ne négligez pas votre entretien auto

Plus vous allez prendre soin de votre voiture et moins elle tombera en panne. C’est pourquoi nous vous recommandons de suivre à la lettre les préconisations de votre constructeur. Certaines vérifications sont importantes et doivent être réalisées régulièrement pour maintenir votre véhicule en bon état. Il est par exemple recommandé de faire vérifier les filtres auto, les liquides (refroidissement, boite de vitesses…), les pneus… au moins une fois par an car s’ils sont abîmés cela risque d’endommager d’autres pièces de votre voiture et le prix des réparations peut vite grimper. Sachez également que plus votre voiture est entretenue et plus vous aurez de chance de passer le contrôle technique. Les comparateurs de garages peuvent aussi vous aider à trouver les meilleurs garages pour vos contrôles de routine.

Prenez en charge l’achat des pièces pour payer moins cher

Vous n’y pensez peut-être pas au premier abord mais sachez que vous pouvez acheter vous-même les pièces nécessaires à la réparation de votre voiture. Vous ferez alors des économies car certains sites spécialisés dans la revente de pièces d’occasion proposent des prix attractifs, notamment sur les pièces d’occasion.

Vous l’aurez compris, si vous êtes assidu et qu’en plus vous passez par ces nouvelles plateformes de mise en relation entre automobilistes et garagistes, votre entretien auto ne sera plus une corvée et vous ferez en plus de belles économies !