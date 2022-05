Dacia Jogger (2022) : la gamme et les prix

Le Dacia Jogger est la nouveauté de ce premier semestre de 2022 dans la gamme du constructeur Dacia. Déjà essayé par Abcmoteur, ce break à 5 ou 7 places pourrait être la star des familles. Les finitions, les principaux équipements et les prix de ce break familial disponible dès 15 990€.

Essentiel dès 15 990€

L’entrée de la gamme Jogger est représentée par la finition Essentiel qui se vend 15 990€ en version 5 places ou 17 400€ avec 7 places. Ses principaux équipements sont les vitres avant électriques, le Média Control (Streaming audio Bluetooth avec support téléphone) à deux haut-parleurs, des feux antibrouillard ou encore des barres de toit. Cependant, dans cette version entrée de gamme, il faudra composer avec un véhicule qui n’est pas équipé de la climatisation mais qui dispose en série de l’allumage des feux automatiques.

Confort à partir 18 300€

Le milieu de gamme se constitue de la version Confort qui s’échange contre 18 300€ en 5 places ou 19 100€ pour la version pouvant accueillir 7 personnes. La finition Confort dispose d’une climatisation manuelle, d’un Média Display 8 pouces avec réplication du smartphone et 4 haut-parleurs ainsi qu’un port USB, de l’aide au parking arrière et de barres de toit cette fois-ci modulable. De plus, elle est équipée de série du régulateur de vitesse et des essuie-glaces automatiques.

Extreme série limitée pour 19 300€

Le haut de gamme est présenté lors du début de carrière du véhicule par l’édition limitée Extreme qui réclame 19 300€ en 5 places ou 20 100€ en 7 places. Elle est dotée d’une climatisation automatique, d’une caméra de recul, de la carte main libre ou de jantes 16 pouces MAHALIA. La sellerie est spécifique à cette version, ainsi que la teinte « Brun Terracota » (+ 500€) et le stripping série limité Extreme.

Une version Extreme + à 19 800 et 20 600€ qui comprend en plus le détecteur d’angle mort, l’aide au parking avant et arrière, les freins de parking électrique ainsi que 6 haut-parleurs connectés au système Media Display qui inclus la cartographie européenne.

Moteurs

Le Dacia Jogger comprend deux motorisations disponibles sur l’ensemble de sa gamme, un moteur essence et GPL Eco-G de 100 chevaux ainsi qu’un moteur essence TCE 110 chevaux. Les prix annoncés comprennent le moteur de Eco-G 100, pour le TCE 110 il faut compter entre 300 et 910€ supplémentaires.