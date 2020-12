Comment sécuriser sa voiture contre le vol ?

Malheureusement chaque année, plus de 100 000 véhicules sont volés sur le territoire français. Pour augmenter la sécurité contre le vol de voiture, il est préférable d’appliquer des astuces efficaces, qui permettront de limiter le risque de vol.

Le verrouillage du coffre et des portes

Protéger sa voiture est une nécessité, le verrouillage des différents accès de votre véhicule peut vous paraître une banalité et pourtant tout le monde ne le fait pas. Le développement du verrouillage centralisé est un renforcement efficace contre le vol : en appuyant sur la clé de votre véhicule, vous déclenchez automatiquement ce mécanisme. Mais pensez à vérifier manuellement que les portes sont bien verrouillées. Pensez également à bien fermer les vitres car sinon ce procédé ne sera d’aucune utilité.

Le recours à un antidémarrage électronique

Une autre astuce antivol pour votre voiture consiste à utiliser un antidémarrage électronique. C’est un système qui se pose très facilement auprès d’un garage spécialisé. Le principe repose sur un système intelligent qui empêche votre véhicule de démarrer lorsque la clé n’est pas à proximité. De ce fait si un voleur pénètre dans votre véhicule, il aura du mal à repartir avec car l’antidémarrage électronique va remplir son rôle pour éviter que le moteur ne se mette en marche.

Ne confiez pas vos clés à n’importe qui

La sécurité contre le vol de voiture consiste également à faire preuve de méfiance vis-à-vis des personnes que vous ne connaissez pas. Pour protéger votre véhicule avec efficacité, il faut faire preuve de bon sens. Si une personne que vous ne connaissez pas ou peu ce met en-tête de repartir avec votre véhicule, il ne faut pas lui confier les clés.

Vous risqueriez fortement de ne pas revoir votre voiture car celui-ci aura été mis en vente ou aura été utilisé pour des méfaits. Si vous êtes dans le cadre d’une vente de votre voiture, il serait inconcevable de ne pas monter avec l’acheteur potentiel afin de l’accompagner au cours de son essai.

Un antivol de voiture efficace

De ce point de vue là, vous aurez deux possibilités en mettant en place une canne antivol et une alarme auto. L’objectif de ces deux dispositifs reste le même, retarder le vol de voiture. Dans certaines situations, ils pourront être perçus comme un élément dissuasif très efficace. L’alarme permet d’avertir les personnes proximité et de mettre en déroute le voleur.

La canne antivol empêche le volant de tourner, ce qui implique que le cambrioleur ne pourra pas manœuvrer avec votre voiture. Pour ne pas vous tromper dans ces équipements, n’hésitez pas à consulter un garagiste spécialisé qui sera à même de vous conseiller. En plus d’être en mesure de vous installer un antivol sur votre véhicule, il pourra procéder au remplacement d’une vitre latérale si certains dégâts ont déjà eu lieu.

Le gravage des vitres de la voiture

Faire graver les vitres est imposé dans certaines circonstances par les compagnies d’assurances. Il s’agit en réalité d’un identifiant unique qui est directement mis en place sur le vitrage pour lutter contre le vol. Grâce à une base de données, l’identification du véhicule se fait très rapidement. Seuls les services des douanes, de la police et de la gendarmerie auront accès à cette base de données. Si votre véhicule a été volé, sa revente sera alors beaucoup plus compliquée.

Un traceur GPS qui agit comme une sécurité contre le vol de voiture

Encore une fois, la technologie s’invite pour apporter une sécurité supplémentaire. En soi, le traceur GPS n’évite pas le vol de votre véhicule. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, il vous sera possible de géolocaliser très facilement la voiture.

Les prix sont parfaitement abordables, mais demeurent très variables en fonction des options que vous aurez choisies. Soyez attentif sur la présence d’une deuxième batterie, du type de fixation, du système d’envoi d’alerte ainsi que de son autonomie. Certains sont également vendus avec un système d’abonnement.

Protégez-vous contre le mouse-jacking

Le mouse-jacking se répand de plus en plus et permet au voleur d’utiliser l’électronique pour ouvrir votre véhicule sans le moindre outil manuel. Pour pallier à ce fléau, il sera nécessaire d’avoir recours à une canne antivol et de vérifier que votre compagnie d’assurances vous assure contre ce type de pratique.



Renseignez-vous sur votre véhicule avant de l’acheter

Le classement des voitures les plus volées est bien plus qu’une simple anecdote. Si vous devez acheter une nouvelle voiture, n’hésitez pas à consulter ce palmarès pour vérifier si votre futur achat est davantage concerné par le vol. Si tel est le cas, mieux vaut s’orienter vers une sécurité renforcée contre le vol de voiture.

Le risque zéro contre le vol de voiture n’existe pas. Cependant, vous pouvez vous orienter vers des solutions efficaces qui permettront d’augmenter la sécurité contre le vol de voiture. N’hésitez pas à vous baser sur les astuces données précédemment pour éviter de votre dans une situation délicate.