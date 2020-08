Comment réviser le Code de la route sur son smartphone ?

Depuis l’année 2015, vous n’êtes plus obligé de vous inscrire et de vous déplacer dans une auto-école pour pouvoir réviser en vue de l’obtention du Code. Effectivement, la loi Macron de 2015 a contribué à moderniser cet examen permettant ainsi aux candidats de pouvoir réviser le Code et s’inscrire à l’épreuve en ligne. Il s’agit d’un véritable avantage que vous pouvez exploiter si vous n’avez pas le temps de vous déplacer en auto-école ou que vous avez besoin de passer le permis en urgence.

Ces nouvelles modalités ont aussi conduit à l’apparition de nouveaux modes de révisions et notamment les applications mobiles qui servent à réviser le Code en vous servant tout simplement de votre smartphone.

Réviser son Code sur son smartphone à l’aide d’une application mobile

Grâce à l’évolution de la loi en la matière, il existe aujourd’hui des manières beaucoup plus pratiques que les sessions en salle pour réviser le Code de la route. Les applications mobiles font partie de ces solutions pour s’entraîner au passage de l’examen du Code de la route plus facilement et plus rapidement. Ce type d’application peut être téléchargé sous Android ou IOS et existe souvent en version payante ou gratuite. La plupart du temps, le téléchargement de l’application sur votre téléphone sera gratuit. Beaucoup d’entre elles prévoient aussi des cours en version gratuite et vous donnent le choix d’options supplémentaires en version payante.

Sont comprises dans ces offres : une centaine de fiches de cours avec photos et audio, des corrections pouvant animées avec voix off pour les malentendants, des séries de questions types avec les thématiques : Circulation, Conducteur, Autres usagers, Environnement, Mécanique, Sécurité, Premiers secours, etc., et jusqu’à 2000 questions pour tout savoir du Code.

Les applications mobiles vous proposent également des courbes de progression afin d’auto-évaluer votre maîtrise des thématiques du Code. Même si ces courbes sont souvent payantes, il est conseillé de les utiliser, car il s’agit du seul moyen permettant de savoir si vous progressez ou non. Notez que certaines applications prévoient même l’assistance en ligne par un moniteur qui pourra évaluer votre progression !

Vous pouvez aussi profiter des examens blancs qui sont d’excellents entraînements pour l’examen du Code, car elles reproduisent l’épreuve en situation réelle. Ces examens sont effectués à tirage aléatoire comme tel est le cas lors de l’épreuve et vous permettent donc de réviser dans les véritables conditions de l’examen.

Certaines applications vous proposent même des séries de questions pièges, qui sont les questions alambiquées qui apparaissent souvent à l’examen.

Les avantages des applications mobiles

Vous l’aurez compris, avec une application de révision du Code, vous avez la possibilité de réviser votre examen en toute indépendance. Cela peut vous être utile si vous n’en êtes pas à votre premier essai et que vous vous présentez en candidat libre. D’ailleurs, même pour les débutants, cette solution s’avère aussi pratique et peut être adoptée en complément des cours en auto-école pour bien réviser le Code à fond.

L’autre avantage de l’utilisation de l’application mobile pour réviser le Code est qu’elle vous donne la possibilité de réviser n’importe où et n’importe quand. Vous n’avez donc pas de contraintes d’horaires à respecter comme tel est le cas en auto-école.