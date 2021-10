Comment revendre rapidement sa voiture ?

Vous souhaitez revendre votre voiture rapidement et éviter les pertes de temps liées à l’administratif ? Vous avez besoin de faire attention à votre porte-monnaie sans brader votre véhicule ? Voici quelques conseils utiles pour ne pas faire traîner votre ancienne auto chez vous. Après tout, le temps c’est de l’argent non ?

Des étapes indispensables pour préparer une vente rapide

Pour ne pas perdre de temps lors de la vente de votre auto, il convient de préparer efficacement le véhicule.

Estimer le prix du véhicule

La première étape pour vendre sa voiture et qui est aussi la plus logique est l’estimation juste du prix. Pour la vendre correctement et rapidement, il faut tenir compte de plusieurs critères qui sont :

La marque de la voiture

L’année de mise en circulation

Le kilométrage

La puissance du moteur

Les différents équipements

Le suivi de son entretien (factures à l’appui)

L’état extérieur de la voiture (pneus, carrosserie, etc.)

Son état intérieur (équipements endommagés, usure générale)

Sa côte par rapport au reste du marché automobile

À noter, l’acheteur est souvent bien renseigné sur la réalité du marché automobile, il n’hésitera pas à faire une offre en dessous du prix de vente que vous aviez fixé. Soyez au fait de la valeur actuelle du véhicule, de sa motorisation et de sa puissance.

Préparer les bons papiers

Afin de gagner du temps et de vendre votre voiture rapidement, il faut que tous les papiers rattachés au véhicule soient mis à jour. Préparez tous les papiers qui attestent du bon fonctionnement de l’auto. Factures de réparation, contrôles techniques, carte grise à l’adresse actuelle du vendeur, permis de conduite, déclaration de cession à envoyer en ligne à l’ANTS (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés), certificat de non-gage, contrat d’assurance.

Faire appel à un organisme intermédiaire

La lourdeur des paperasses administratives peut être un frein pour vendre sa voiture rapidement. De même, certaines tâches administratives et mécaniques à effectuer peuvent vite ralentir la vente, surtout lorsqu’il s’agit de la première fois que l’on cède son véhicule. Voici quelques services proposés.

Le rachat de la voiture à domicile

Bon nombre de personnes l’ignorent, mais des applications sécurisées existent pour vous faciliter vos démarches et vous permettre de gagner du temps. Si vous n’avez pas le temps d’emmener votre voiture dans un garage, vous pouvez effectuer une reprise de véhicule directement à domicile, grâce à une application comme Autobiz. Il faut juste décrire la situation administrative de l’auto, son état intérieur et télécharger des photos de points précis sur la voiture. Une fois le formulaire rempli, un prix d’achat ferme est annoncé, basé sur les déclaratifs effectués. Une fois l’accord signé, l’argent de la vente est rapidement viré sur votre compte et la voiture est cherchée à votre domicile.

Vendre l’auto sur un site ayant une bonne visibilité

Les sites de petites annonces permettent de vendre rapidement votre voiture, surtout lorsqu’ils bénéficient d’une bonne visibilité sur Internet. Pour que votre annonce fasse mouche et atteigne plus de potentiels acheteurs, écrivez un texte clair qui donne les informations essentielles en quelques mots : le modèle, l’année, si le véhicule est de première ou deuxième main, s’il est stationné en intérieur ou en extérieur et son état général. Signalez les éventuelles réparations à prévoir et soignez les photos. Prenez des images de votre voiture en plein jour, dans un décor neutre si possible.

Faire appel à un professionnel

Pour éviter les heures interminables à faire des contrôles techniques ou échapper aux complications parfois liées à la vente sur Internet, vous pouvez faire appel à un professionnel de l’automobile.

Trouver un petit garage pour la revente

Vendre sa voiture chez un petit garagiste peut rendre sceptique, pourtant c’est un professionnel automobile aussi qualifié qu’un concessionnaire ou un gros garage. Il peut vous racheter votre voiture rapidement, en l’état et pourra vous proposer un petit rabais si vous décidez d’acheter un nouveau véhicule au même endroit. Dans ce cas, seuls quelques documents comme une pièce d’identité ainsi que la carte grise du véhicule vous seront demandées. Ainsi, vous évitez toutes les contraintes liées à l’administratif.

L’essentiel à retenir

Si vous avez besoin de revendre rapidement votre voiture, n’hésitez pas à réunir les tous les papiers nécessaires en avance. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à un lieu de vente avec un particulier ou un garagiste, vous pouvez également faire appel à un organisme de revente qui viendra chercher votre ancienne voiture directement chez vous. Enfin, n’hésitez pas à aller voir un garagiste, qui vous rachètera votre voiture en l’état. Vous éviterez ainsi les longues heures à attendre la fin du contrôle technique.