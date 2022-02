Comment rajeunir la peinture de sa voiture ?

Au fil des années, la carrosserie souffre de beaucoup de dommages et d’éclaboussures, ce qui conduit à une peinture terne et donne aux véhicules un aspect vieilli. Il s’agit d’un phénomène courant qui affecte souvent la peinture de couleur vive. Une peinture décolorée ou « délavée » peut donner une image négative de sa voiture et entraîner une perte de sa valeur. En effet, la peinture est l’une des premières choses que l’on remarque sur les voitures. Vous avez peut-être envie de repeindre la carrosserie de votre voiture, que ce soit pour la réparer après un gros choc, pour lui faire retrouver son éclat d’antan ou, tout simplement, pour une éventuelle revente. Est-il possible de rajeunir la peinture de sa voiture ? Peut-on restaurer son éclat d’origine ?

S’adresser à un professionnel pour rajeunir la peinture de sa voiture

La remise en peinture de son véhicule ne doit pas être prise à la légère ! On peut commencer par demander un devis pour refaire la peinture de sa voiture.

Les professionnels de la carrosserie réalisent un travail sérieux et de qualité, encadré par des certifications délivrées par des organismes spécialisés. C’est donc la garantie d’un travail bien fait.

Trois solutions existent :

Peinture complète du véhicule : c’est le choix parfait pour changer de couleur ou masquer les rayures sur sa carrosserie. Avec cette technique, une couleur uniforme est également garantie.

Peinture d’une pièce individuelle de la carrosserie : les éléments de carrosserie sont faciles à réparer individuellement, pour de petites retouches. Mais le professionnel en charge de la réparation peut ne pas être en mesure de trouver la meilleure teinte, correspondant à la teinte d’origine du véhicule.

Les prix varient selon les ateliers et il est très difficile de donner un prix unique qui s’applique à tous.

D’autre part, il a été constaté que le prix de la peinture d’un véhicule dépend de la taille de celui-ci, de la qualité de la peinture choisie et de sa finition. Cependant, il est possible d’établir une fourchette de prix allant de 1 000 à 3 000 euros, peinture et pose comprises.

Peut-on restaurer la peinture de sa voiture soi-même ?

Si on a l’âme d’un bricoleur et que l’on veut refaire la peinture de sa voiture soi-même, sans recourir aux services d’un spécialiste, évidemment la facture sera sensiblement réduite. Cela ne coûtera alors que l’achat de la peinture et des outils adéquats.

Si une petite partie de la peinture du véhicule doit être rénovée, ce travail confié à un spécialiste coûtera une centaine d’euros par pièce.

Pour repeindre soi-même sa voiture, quelques recommandations s’imposent.

D’abord, la première précaution à prendre avant de repeindre sa voiture est de s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace ventilé pour effectuer cette tâche. Les peintures contiennent souvent des solvants inflammables et toxiques, l’emplacement doit donc être sûr et éloigné des sources de poussière. Il doit également être correctement éclairé et tenu à l’écart des va-et-vient.

Une fois le meilleur emplacement trouvé, on commence à rassembler le matériel et l’équipement dont on a besoin pour réaliser un travail correct :

la peinture pour votre auto, bien sûr !

l’équipement nécessaire à sa pose (un pistolet pulvérisateur à compresseur d’air est recommandé) ;

les outils de polissage et de sablage, ainsi qu’une serviette microfibres ;

les éléments de protection (masques, gants en plastique, lunettes, etc.).

Préparez la surface du véhicule à peindre en enlevant toute trace de rouille. Munissez-vous également de laine de verre pour éliminer les défauts (bosses, etc.) afin d’assurer une surface à peindre lisse et uniforme. De même, protégez toutes les pièces non métalliques qui ne sont pas à peindre (vitres, phares, pièces en plastique, enjoliveurs, etc.) avec du papier adhésif.

Ensuite, l’ancienne peinture est retirée à nu (une ponceuse électrique est recommandée) pour permettre l’adhérence de la nouvelle peinture. Toutes les surfaces ainsi préparées sont nettoyées avec un solvant, généralement du white-spirit.

Enfin, peignez uniformément la surface du véhicule avec votre pistolet pulvérisateur en n’oubliant pas de vous protéger des vapeurs de solvant.

Comment entretenir correctement la carrosserie de son véhicule ?

Pour conserver une jolie carrosserie, il est important d’en prendre soin régulièrement. Un simple lavage ne suffit pas à la garder en bon état.

Ainsi, deux fois par an, il faut envisager de raviver sa carrosserie avec des opérations simples comme un lustrage et un cirage. Ces techniques peuvent être utilisées pour donner à son véhicule une couleur vibrante et une brillance étonnante.

Le lustrage débarrasse efficacement la peinture de sa fine épaisseur de finition, pour accentuer la couche principale. Ce processus redonne son éclat d’origine à la voiture, en éliminant également les points de rouille ainsi que les rayures, pour lui donner durablement un bel aspect.

Quant au cirage, il protège la peinture pendant longtemps. Il protège aussi les métaux. Après lustrage, la teinte de la carrosserie possèdera un très bel effet de profondeur. La peinture sera lisse, rajeunie et le restera.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour rajeunir et rénover la peinture de votre voiture afin qu’elle retrouve son éclat d’antan. En revanche, si vous remarquez que votre peinture est trop abîmée, n’hésitez pas à la refaire entièrement pour obtenir de meilleurs résultats et plus durables.