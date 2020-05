Comment payer moins cher le parking de l’aéroport ?

Où garer sa voiture à l’aéroport ?

La plupart des Français prenant l’avion décident de garer leur voiture dans un des parkings de leur aéroport de départ. Si les grands aéroports tels que Roissy ou Orly contiennent de nombreux parkings, vous n’aurez guère le choix pour les plus petits. À proximité des aéroports, la plupart des parkings sont payants, et en trouver un gratuit vous fera garer votre voiture dans un endroit trop éloigné de votre lieu de départ.

Quel est le tarif pour se garer et laisser son véhicule ?

Le tarif moyen pour garer sa voiture au-delà de 30 jours s’élève à plusieurs centaines d’euros, avec de plus un forfait par semaine ou par jour. Les tarifs ne sont cependant pas fixes : ils dépendent de l’offre et de la demande, de la date de réservation, et de l’aéroport. Un parking situé en province sera ainsi moins cher qu’un parking de grandes villes, telles que Roissy ou d’Orly.

Astuces pour payer moins cher les parkings des aéroports

Comme pour les billets d’avion ou de trains, réserver une place de parking à l’avance vous fera réaliser de belles économies. On parle ici d’un prix pouvant aller du simple ou quadruple ! En effet, mieux vaut réserver bien à l’avance pour profiter d’un prix plus attractif et ainsi éviter une éventuelle amende, plutôt que d’attendre le dernier moment, la panique et devoir payer plus cher car vous n’avez plus le choix. Vous pouvez également laisser votre véhicule dans un des parkings privés à proximité des aéroports. Ils sont un peu plus éloignés, mais vous y gagnerez si vous partez à l’étranger longtemps par exemple.

Comparez les tarifs des parkings pour économiser

La meilleure façon de trouver le meilleur prix d’un parking d’aéroport est de passer par un comparateur de parkings d’aéroports en ligne. Ils vous permettent d’anticiper, de comparer les prix des différents parkings des aéroports, à une date précise et de réserver votre place à l’avance, afin d’éviter le surcoût et le stress le