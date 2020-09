Comment comparer deux voitures ? Les critères de choix

L’achat d’un véhicule ne doit pas se faire à la légère, car il demande un investissement relativement important. Il est sûr que votre choix varie en fonction de vos exigences et de vos besoins. Mais avec le large choix possible sur le marché, il n’est pas toujours facile de trouver le modèle qui vous convient. Voici quelques critères sur lesquels vous devez vous baser au moment de choisir votre voiture.

Quel type de voiture est le plus adapté à votre recherche ?

Sur le marché, plusieurs formats de véhicules sont disponibles. Entre la berline, la citadine, le monospace ou le SUV… le choix doit se faire selon :

la composition du ménage (couple avec ou sans enfants, célibataire, etc.)

l’utilisation (régulière ou ponctuelle)

son lieu de résidence (à la campagne ou en ville)

le type de trajets à parcourir (autoroutes, routes urbaines…).



Les familles nombreuses préfèreront un break ou un monospace pour ne pas se sentir à l’étroit, tandis qu’un couple sans enfants privilégiera une berline ou une citadine. En dehors du format, l’utilisateur ne doit pas négliger ce point : la voiture doit lui plaire.

La consommation de carburant

La consommation est un facteur majeur dans le choix de votre véhicule sauf si ce dernier se contente de petits trajets. Si vous envisagez de rouler plus de 35 000 kilomètres par an, par exemple, gardez ce critère à l’esprit (référence www.webcarnews.com).

Et souvenez-vous : les pleins de carburant et la phase « entretien » impactent directement votre budget total.

Voiture fiable ou durable ?

Certaines autos connaissent une bonne fiabilité à court terme sans aucun souci mécanique. Néanmoins, elles se fatiguent vite au bout de quelques années. D’autres, par contre, sont plus durables – mais sous quelques conditions. Un entretien régulier est à prévoir. Qu’elles soient allemandes, françaises ou chinoises, ces différences influent grandement sur votre choix.

Vous devez alors répondre à cette question : souhaitez-vous garder votre voiture le plus longtemps possible ?

Moteur diesel, essence ou hybride ?

Une berline est souvent choisie en diesel, tandis qu’une citadine en essence. Ces dernières sont supposées réaliser plus de kilomètres toute l’année. Il vous suffit de calculer au-delà de 20 000 km/an. Le constat est sans appel : le diesel est moins cher. Toutefois, le véhicule à moteur diesel connaît des heures assez troubles avec son coût à la hausse et les limitations d’accès dans les centres-villes.

En-dessous de 20 000 km/an, référez-vous sur les calculs du prix de revient kilométrique (PRK) sur le Web. Il tient compte des tarifs réels d’un véhicule sur 5 ans (assurance, entretien, consommation carburant, amortissement du prix d’achat). Les voitures à essence font de plus en plus d’adeptes vu qu’elles sont concernées par les politiques de réduction d’émissions de CO2.

La voiture hybride électrique et rechargeable est destinée à des situations bien précises (trajets urbains à 100 %, forte conscience environnementale, accès à une borne pour charger…). Cette alternative fait l’objet d’aides à l’achat et d’un bonus écologique.

Le comportement routier : route ou hors route ?

Selon les magazines ou les articles que vous avez survolés, quel modèle se comporte le mieux sur route et hors route ? Par comportement, l’on veut dire accélération, direction, freinage, tenue de route, confort de roulement, insonorisation, etc. Vous devez tester ces différents points lors de l’achat de votre véhicule.

À titre d’exemple, une Jeep Wrangler est plus ou moins bruyante, mais c’est un as du tout terrain. Tandis qu’une Kia Pride roule parfaitement sur des routes urbaines, mais fait des siennes sur un itinéraire caillouteux.

Boite manuelle, automatique ou séquentielle ?

La boite manuelle est la version classique. Elle permet de réguler le changement de rapport : conduite calme (bas régime) ou sportive (régimes poussés). Ainsi, vous pouvez gérer la consommation de carburant en fonction de votre conduite. Cependant, cette transmission n’est pas idéale pour une conduite en ville.

La boite automatique se démarque au niveau du confort. Elle se retrouve sur du haut de gamme et est facile et agréable à utiliser. La conduite se fait plus souple et plus fluide. Pourtant, cette transmission est plus gourmande en carburant. Par ailleurs, la boite séquentielle est destinée aux autos et conduites sportives. Leurs commandes se font au niveau du volant. Les véhicules équipés de ce type de boites révèlent des performances élevées. Le bémol : ils sont chers à l’achat et difficiles à revendre.