Comment arrêter une assurance auto sans la vendre ?

Beaucoup de gens pensent que pour arrêter son assurance voiture, il est impératif de la vendre. Cependant, il s’agit d’une généralité et il existe certaines exceptions à prendre en considération. Alors, si vous voulez savoir comment arrêter une assurance voiture sans l’avoir vendu, il ne vous reste plus qu’à suivre le guide.

La résiliation de votre contrat d’assurance auto

Vous avez un contrat d’assurance auto en cours et vous souhaitez y mettre fin ? Sachez qu’il est possible d’effectuer cette résiliation à partir du moment où vous respectez les conditions suivantes :

Vous êtes actuellement en litige avec votre compagnie d’assurances.

Vous connaissez un changement de vie significatif aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. C’est-à-dire un départ à la retraite, un changement de profession ou un changement de domicile.

Il est également possible d’arrêter son assurance voiture si cette dernière a été volée. Si votre contrat actuel a été fait il y a plus d’un an, il est possible de changer d’assurance auto. En effet, en utilisant la loi Hamon, vous allez pouvoir y mettre un terme, sans le moindre justificatif.

Comment résilier une assurance auto ?

À vrai dire, la résiliation de votre contrat automobile va directement dépendre de l’ancienneté de celui-ci.

Si vous avez souscrit votre contrat auto il y a moins d’un an, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter que celui-ci soit automatiquement reconduit. Pour ce faire, il est impératif d’adresser une lettre de résiliation en recommandé à votre assureur. Néanmoins, respectez toujours un délai de deux mois avant d’arriver à la date d’échéance. Dans ces conditions, votre compagnie d’assurances n’aura d’autre choix que d’accepter votre courrier de résiliation.

Si votre assurance auto à plus d’un an, vous pouvez rompre le contrat à n’importe quel moment grâce à la loi Hamon. De plus, vous n’avez pas besoin d’entreprendre une démarche particulière auprès de votre ancien assureur. C’est votre nouvel assureur qui s’occupera des différentes démarches en envoyant à votre place la lettre de résiliation. Prenez note que celle-ci sera effective dans un délai d’un mois après la réception de votre demande. Pour faire simple, à partir du moment où vous souhaitez souscrire un nouveau contrat d’assurance, votre ancien contrat sera encore valable un mois.

Si jamais votre compagnie d’assurances vous a envoyé en retard l’avis d’échéance, vous avez la possibilité d’y mettre un terme dans un délai de 20 jours après la réception du document. L’avis d’échéance est alors considéré comme en retard lorsque celui-ci a été réceptionné 15 jours avant la date limite de résiliation.

Enfin, le dernier cas de figure concerne l’absence d’avis d’échéance de la part de votre compagnie d’assurances. Une fois la date d’échéance passée, vous avez la possibilité de résilier à n’importe quel instant. Une lettre de résiliation par recommandé devra alors être adressée à votre assureur.

Les documents nécessaires pour procéder à la souscription de la nouvelle assurance automobile

En vous rapprochant de la nouvelle compagnie d’assurances, différents documents vous seront demandés comme votre relevé d’information, une copie de votre permis de conduire en cours de validité, ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule. Ce document peut d’ailleurs être la nouvelle carte grise du véhicule ou le certificat de cession avec la carte grise barrée.

Le relevé d’information d’assurance est un document capital, car il permet à votre nouvelle compagnie d’assurances de prendre connaissance de votre passif en tant que conducteur. C’est à partir de ce document que le prix de l’assurance auto sera déterminé par rapport à votre coefficient de bonus et malus.

Conclusion

Si vous ne savez pas comment arrêter l’assurance d’une voiture sans la vendre, vous connaissez désormais les conditions nécessaires. Comme vous pouvez le voir, l’instauration de la loi Hamon est bénéfique pour le consommateur, car le changement d’assurance se fait beaucoup plus facilement. Par ailleurs, votre nouvelle compagnie d’assurances effectuera les démarches à votre place si votre contrat a une date d’ancienneté supérieure à un an.