Quelle assurance auto choisir : tous risques ou au tiers?

Entre l’exigence d’être suffisamment couvert (et rassuré) et l’investissement financier que l’on est prêt à consentir pour assurer sa voiture, la question du choix de l’assurance nous questionne tous. Que faire? Opter pour une formule au tiers ou tout risque ? Le cœur peut balancer. Ou le porte-monnaie c’est selon… Arbitrer le choix de son assurance n’est jamais facile. Il est nécessaire pour cela de bien connaître ses besoins, ses habitudes mais aussi l’offre du marché. S’assurer au tiers signifierait-il choisir le risque et la mauvaise qualité contrairement à une assurance tous risques? La réalité est sûrement plus nuancée. On vous dit tout sur l’assurance au tiers et l’assurance tous risques. Et les choix possibles pour trouver un devis adapté à vos besoins.

Qu’est-ce qu’une assurance au tiers?

L’assurance auto au tiers, c’est le minimum légal requis. C’est l’article 211-1 du code des assurances qui précise que :

“Toute personne physique ou toute personne morale (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance”

La responsabilité civile oblige donc à réparer le dommage causé à un tiers. Il en résulte une obligation d’assurance même si la voiture doit stationner 7j/7 et 24h/24 dans un garage. L’assurance au tiers joue donc lorsque le conducteur assuré cause en conduisant des dommages matériels ou physiques à un tiers ce qui inclut :

les dommages matériels dus à une collision avec un ou plusieurs autres véhicules ou avec tout autre obstacle sur la voie publique (mur, vitrine..)

les dommages corporels causés à un tiers (incluant les blessures ou les décès)

Une assurance au tiers peut avoir une couverture élargie souvent en souscrivant des options supplémentaires. Elle reste donc peu couvrante et exclura :

les dommages subis par le conducteur assuré

les dommages subis par le véhicule responsable de l’accident

les biens ou marchandises présents dans le véhicule assuré

les animaux transportés

le vol, le bris de glace, le vandalisme et l’incendie

Qu’est-ce qu’une assurance tous risques?

L’assurance tous risques est la couverture la plus complète. Elle est celle qui protégera le plus le conducteur même s’il se trouve être responsable du sinistre. Elle inclut donc la couverture de la responsabilité civile (l’assurance au tiers) à laquelle s’ajoute des garanties supplémentaires dans presque tous les contrats d’assurance du marché :

les dommages corporels

les dommages causés à son propre véhicule même en cas de responsabilité de l’accident

le vol et le vandalisme

les incendies

les bris de glace

l’assistance en cas de panne

la protection juridique

Quelques cas pratiques

Quand opter pour l’une ou l’autre des formules? Quand ne plus assurer sa voiture au tiers et passer tous risques et inversement? On pourrait croire que le choix systématique d’une couverture tous risques est la bonne décision à prendre, surtout en cas de problème. La réalité montre que plusieurs paramètres sont à prendre en compte avant de faire un choix. Tout dépend en fait de votre situation. Voici quelques exemples :

Votre voiture est âgée (plus de 10 ans)

Si l’achat d’une voiture neuve conditionne plutôt le choix d’une assurance tous risques (en raison du prix des éventuelles réparations) lorsqu’un véhicule se fait vieux, il s’agit de regarder la situation en détail.

Si ivotre voiture est âgée (entre 5 et 10 ans) sa valeur aura baissé nécessairement

Ainsi, payer une assurance tout risque cher ne sera pas rentable en cas d’accident car le montant de l’indemnisation de l’assureur sera faible.

La garantie dommage matériels prendra en compte la valeur de votre véhicule au moment de l’accident. Si votre véhicule est ancien, un coefficient de vétusté sera appliqué. Et si le coût des réparations est important alors aucun intérêt pour vous. Une assurance au tiers sera suffisante dans ce cas. Si il y a peu de réparation vous pourrez les prendre en charge. Si il y en a trop, mieux vaudra dans tous les cas changer de voiture.

Notez qu’il existe aussi des formules tiers plus pour couvrir certains dégâts courants comme le bris de glace ou le vol.

Votre voiture a beaucoup de kilomètres au compteur

Si votre voiture a beaucoup de kilomètres au compteur, c’est le même raisonnement. Vérifier sa valeur marchande sur l’argus.fr ou la côte de la Centrale.fr peut être utile pour avoir un ordre d’idée du prix actuel de votre véhicule.

D’une manière générale, à partir de 150 000 kilomètres pour une voiture essence et 200 000 kilomètres pour une diesel, la valeur sera sensiblement diminuée.

Ainsi un important kilomètrage nécessitera plutôt une formule au tiers ou au tiers plus tandis qu’une voiture de faible kilométrage ou de moins de 2 ans nécessitera plutôt une formule au tiers.

Quels critères prendre en compte pour faire son choix ?

En résumé voici quelques indicateurs à prendre en compte pour faire votre choix entre l’assurance au tiers et l’assurance tous risques :

la valeur de votre véhicule : regardez l’état général de votre voiture, son âge.. si la valeur est faible, une couverture plus “light” est davantage conseillée

le nombre de kilomètres que vous allez parcourir : moins vous roulez, moins il est nécessaire d’être très couvert

le montant de la franchise ou de la prime à payer

le conducteur de la voiture : si un jeune conducteur est amené à utiliser la voiture une couverture tous risques est préférable

les équipements : vous aimez les voitures haut de gamme ou très optionnées? La valeur monte. Dans ce cas, une couverture tous risques sera préférable.