Assurance auto : êtes-vous bien assuré pour vos vacances ?

Faites le point sur votre assurance auto avant de prendre le volant pour les vacances. Pour un week-end comme pour des vacances d’été de plusieurs semaines, voici les 5 questions à vous poser pour savoir si vos garanties d’assurance auto sont adaptées à votre voyage en voiture, en France comme dans un pays étranger.

Qui sont les conducteurs assurés pour conduire ma voiture en vacances ?

Conducteur principal, conducteur secondaire ou conducteur occasionnel…Faites le point sur les personnes couvertes par votre assurance auto :

Le conducteur principal est la personne qui a souscrit en son nom le contrat d’assurance. Il s’agit du conducteur qui prend le plus souvent le volant de cette voiture.

est la personne qui a souscrit en son nom le contrat d’assurance. Il s’agit du conducteur qui prend le plus souvent le volant de cette voiture. Le conducteur secondaire est une autre personne que vous souhaitez assurer pour conduire votre automobile de façon régulière. Il s’agit généralement d’un conjoint ou d’un enfant majeur ayant le permis. Mais vous pouvez aussi désigner une aide à domicile, un voisin, etc.

est une autre personne que vous souhaitez assurer pour conduire votre automobile de façon régulière. Il s’agit généralement d’un conjoint ou d’un enfant majeur ayant le permis. Mais vous pouvez aussi désigner une aide à domicile, un voisin, etc. Le conducteur occasionnel désigne une personne à qui vous prêtez votre voiture pour un trajet ponctuel. Sur la route des vacances, cela peut être un proche qui se joint à vous pour un week-end à la mer, à la montagne : un grand-parent, un ami, etc.

Pour chacun de ces profils, vous devez informer votre assurance afin de les faire inscrire sur votre contrat. Sachez que plus il y a de conducteurs sur votre contrat, plus le risque potentiel de sinistre grimpe… et donc plus le prix de votre cotisation d’assurance auto augmente.

Assurance temporaire : de quoi s’agit-il ?

À partir du moment où vous avez une voiture, elle doit être obligatoirement assurée pour la responsabilité civile. Certaines assurances proposent de modifier le contrat, selon des modalités propres à chacune, pour une période déterminée. Il s’agit alors d’une assurance provisoire, valable de 1 à 90 jours maximum. Discutez avec l’assureur des garanties optionnelles et des risques couverts avant votre souscription (col, vandalisme, incendie, etc.).

Vacances : quels risques sont couverts par mon assurance auto ?

Avant de partir en vacances, faites le point sur les risques couverts par votre contrat d’assurance auto. Si vous envisagez une location de voiture sur votre lieu de vacances, prenez aussi le temps de bien choisir vos garanties :

Au tiers : aussi appelée assurance responsabilité civile, c’est la formule d’assurance minimum obligatoire par la Loi. Une assurance au tiers couvre les dégâts matériels et corporels causés à autrui dont votre véhicule est responsable lors d’un sinistre.

: aussi appelée assurance responsabilité civile, c’est la formule d’assurance minimum obligatoire par la Loi. Une assurance au tiers couvre les dégâts matériels et corporels causés à autrui dont votre véhicule est responsable lors d’un sinistre. Au tiers étendu : comme son nom le laisse supposer, l’assurance au tiers étendu propose la même couverture qu’une assurance au tiers avec des garanties supplémentaires, que vous pouvez faire ajouter selon votre besoin : bris de glace, assistance et dépannage, etc.

: comme son nom le laisse supposer, l’assurance au tiers étendu propose la même couverture qu’une assurance au tiers avec des garanties supplémentaires, que vous pouvez faire ajouter selon votre besoin : bris de glace, assistance et dépannage, etc. Tous risques : il s’agit de la formule qui offre le plus de garanties. Elle inclut la couverture au tiers mais également l’indemnisation des dégâts de l’assuré même si vous êtes responsable du sinistre.

À noter : les assureurs proposent également des garanties spécifiques en option. Il peut s’agir d’une assistance 24 h/24, un rapatriement de votre véhicule en cas d’accident à l’étranger, d’un prêt de voiture, etc.

Bon à savoir : discutez avec votre assureur des options possibles : assurance caravane ou remorque, assurance coffre de toit ou vélo, assurance covoiturage, etc.

Vol dans ma voiture : suis-je couvert par mon assurance auto ?

Même si vos affaires sont à l’abri dans le coffre fermé à clé, les effractions sur les véhicules se multiplient sur les lieux fortement fréquentés. Se faire voler son véhicule ou ses biens personnels dans la voiture gâche toujours les vacances. C’est pourquoi les assurances ont développé des garanties pour couvrir ces risques et limiter les désagréments pour les assurés. Chez MAAF, Vous choisissez le montant du capital à assurer en cas de vol du contenu de votre voiture et vous serez indemnisé en cas de vol sans franchise.

Panne de voiture : comment rentrer de vacances ?

Vous avez fait la révision de votre voiture avant le départ, mais cela n’a pas suffi : vous devez faire face à une panne de voiture, loin de chez vous, en France ou dans un pays étranger. La garantie Assistance et Dépannage vous assurent un retour chez vous avec un prêt de véhicule et une prise en charge de votre voiture, en fonction des conditions spécifiques à votre contrat.

Pour profiter pleinement de vos vacances, rien de mieux que d’avoir une assurance auto correspondant à vos besoins spécifiques. Prenez le temps d’échanger avec votre assureur avant vos congés.

Dernier conseil : si vous conduisez à l’étranger, informez-vous au préalable sur le Code de la route et les panneaux de signalisation sur place, sur le sens de conduite (à droite ou à gauche de la route) et sur l’obligation d’avoir un permis international selon le pays visité.