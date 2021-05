Accessoires Audi : comment équiper sa voiture pour les vacances ?

Les vacances arrivent et comme tout le monde le sait, il est indispensable de bien se préparer à l’avance pour pouvoir profiter de ces jours de détente sans mauvaises surprises. Réservation d’hébergement, bagages, encas pour la route… tout doit être prêt pour que le voyage se déroule sans encombre. Vous prévoyez de vous déplacer en voiture ? Elle doit donc aussi être préparée pour la route. En effet, il est probable que vous ayez besoin de l’équiper avec des accessoires auxquels vous ne pensez pas forcément au quotidien. Comment équiper une Audi pour les vacances ? Quels sont les accessoires à prévoir ?

Les accessoires Audi pour protéger votre voiture

Un trajet plus ou moins long suppose que les voyageurs montent et descendent souvent au sein de l’habitacle. Ces montées et ces descentes seront d’autant plus fréquentes si vous voyagez avec des enfants ! Il est donc très important de veiller à ce que la moquette et les sièges de votre Audi soient protégés des rayures, mais aussi des salissures et des projections diverses. Pour cela, il est conseillé de disposer des tapis de sol qui protègent de l’humidité, de la neige et des saletés. La marque propose un large choix de jeux de tapis de sol avant et arrière, fabriqués à partir de caoutchouc ou en textiles de qualité.

Par ailleurs, il faut savoir que le coffre peut aussi être protégé avec un tapis de coffre. Il est d’autant plus indispensable si vous comptez transporter de nombreux bagages à l’intérieur, car il protégera l’intérieur des rayures provoquées par les arêtes des valises mais aussi de la saleté qu’elles peuvent éventuellement ramener. Vous pouvez également installer une coque ou une cuve de coffre pour protéger le plancher mais aussi pour éviter que votre chargement ne glisse pendant le trajet. Certaines coques peuvent même être surélevées pour s’adapter à la taille et au volume du chargement. Pensez à acheter vos accessoires auprès d’une boutique spécialisée où vous pourrez trouver des accessoires Audi certifiés et qui seront parfaitement adaptés à votre modèle.

Si vous transportez des bagages potentiellement instables, vous avez aussi tout intérêt à investir dans une grille de séparation de coffre à bagages. Cet accessoire a pour utilité de sécuriser le chargement tout en protégeant les passagers, en empêchant le ballottement et les éventuelles projections d’objets. Pour charger et décharger vos bagages en toute sérénité, vous pouvez aussi installer un film de protection au niveau du seuil de chargement. Cet équipement permet de tirer les bagages sans provoquer d’éraflures peu esthétiques sur le seuil. Il est particulièrement solide et résiste très bien aux chocs, aux rayures et aux UV.

Enfin, pour parer à toute éventualité pendant votre séjour, il est conseillé d’amener votre housse de protection de carrosserie avec vous. Il peut arriver que vous gariez votre voiture en plein air !

Le dispositif d’attelage Audi

Les modèles d’Audi équipés peuvent accueillir un dispositif d’attelage permettant d’optimiser leur capacité de transport. Cet équipement peut s’avérer des plus pratiques pour transporter tous vos bagages sans encombrer le coffre outre-mesure, surtout si vous comptez acheter des souvenirs en route et que votre chargement augmentera au fur et à mesure. Le dispositif d’attelage de remorque est d’autant plus indispensable si vous comptez transporter des objets volumineux comme des vélos par exemple. Audi prévoit différents types d’attelages, et notamment le modèle amovible que vous pouvez conserver en lieu sûr dans le coffre ou dans l’habitacle lorsqu’il ne sert pas.

Un attelage de remorque fixe orientable est également disponible pour les Audi Q3, Q5 et Q5 hybride, permettant l’installation de systèmes de transport de vélos et la tractation de véhicules. La Q7, Q3 et Q8 peuvent même être équipées d’un attelage de remorque orientable électrique.

Accessoire Audi : le coffre de toit

De nombreux modèles de voitures de la marque peuvent être équipés avec un coffre de toit. Cet espace de rangement supplémentaire est idéal pour transporter les bagages et les skis sur le toit du véhicule. Il peut être très pratique aussi si votre animal de compagnie prend de la place dans le coffre et que vous ne savez plus où mettre vos bagages, ou que vous transportez vos skis et vos snowboards pour des vacances en station. Notez que si votre chien voyage avec vous, vous pouvez aussi trouver des couvertures de coffre permettant de protéger les sièges arrière dans le catalogue d’accessoire de la marque. Étant doté d’un système de fermeture, ils facilitent en plus l’accès aux sièges pour le chien qui peut monter et descendre par les portières. Ce type de couverture peut également être utilisé partiellement ou totalement sur tout le siège.

Le coffre de toit Audi est doté de lames latérales et anneaux lui conférant un aérodynamisme optimal. Il peut accueillir jusqu’à 7 paires de skis ou 5 snowboards et peut être verrouillé ou ouvert des 2 côtés afin de faciliter le chargement et le déchargement des bagages. Dans le cas où votre voiture n’est pas équipée, vous pouvez aussi acheter le support de base pour installer la barre de toit.

Les accessoires Audi pour plus de confort

Le conducteur doit, tout comme les passagers, pouvoir être installé confortablement durant tout le trajet. Pour assurer le confort de conduite tout en conférant une allure sportive au véhicule, Audi propose des repose-pieds et des patins de pédales en acier inoxydable. Cet accessoire est disponible notamment pour les modèles avec boîte de vitesse automatique, et procure le maximum d’adhérence pendant la conduite.

La marque prévoit également une protection adaptée contre les rayons du soleil avec ses systèmes de pare-soleil à installer au niveau des fenêtres latérales arrière. Ce dispositif protège de la lumière directe du soleil et réduit aussi l’effet de la chaleur à l’intérieur. Il est donc très indiqué pour vos séjours à la mer en été, pour éviter de se faire éblouir par le soleil ou d’avoir trop chaud à l’intérieur. Généralement, le kit de pare-soleil se compose de 2 cadres en acier à ressort faciles à monter et à démonter lorsqu’il ne sert pas. Vous pouvez alors le ranger à l’intérieur du coffre dès le soleil n’est plus au rendez-vous.