Quelle housse de protection choisir ?

Le choix d’une bonne housse de protection est indispensable pour protéger son véhicule des rayures, de la saleté, des chocs, etc. Entre les références et les innombrables modèles proposés sur le marché, il est difficile de s’y retrouver. Voici nos conseils pour bien choisir une housse de protection pour votre auto.

Quel est le rôle d’une housse de protection auto ?

Pour bien choisir une housse de protection, il est important de connaître et de comprendre son rôle. Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, une housse pour auto est un accessoire de protection indispensable et incontournable. Elle permet de protéger le véhicule des dégradations mineures telles que la poussière et autres saletés, les rayures, les chocs ou les griffures. La housse de voiture sert également à se prémunir de la condensation et même des rayons UV préservant ainsi la couleur de la voiture. Certains modèles constituent même des remparts efficaces contre la moisissure et la corrosion. Pour être certain de faire le bon choix, vous pouvez opter pour housses et bâches de protection disposant d’un revêtement intérieur doux anti-rayures afin de protéger la carrosserie de votre voiture et d’une surface extérieure en PVC imperméable et respirante haute résistance.

Choisir sa housse de protection auto en fonction du stationnement du véhicule

Plusieurs critères doivent être pris en compte dans le choix d’une housse de protection. Parmi ceux-là, il y a le lieu où vous stationnez au quotidien. Dans le cas où votre véhicule est garé dans un garage, le mieux est d’opter pour une housse de protection contre la poussière et les salissures. Le modèle choisi doit également être en mesure de protéger le véhicule contre les agressions extérieures causées par les animaux domestiques, les chocs, etc. Par contre, si vous vous garez en parking, choisissez une bâche de protection efficace contre les intempéries, les agressions externes et les salissures.

Choisir la matière de la housse

La matière qui compose la couverture de protection est également un élément déterminant dans le choix de celle-ci. Elle conditionne l’esthétique, la qualité et la résistance de l’accessoire. Parmi les matières utilisées pour la conception de housse de protection de véhicules, les tissus en lycra de qualité supérieure sont les plus appréciés. C’est un revêtement doux, anti-rayure et anti-condensation. Il peut être aussi bien utilisé pour la réalisation de housse intérieure qu’extérieure. De plus, les housses de protection en lycra de qualité supérieure sont lavables. Outre le fait d’être conçu avec un tissu lycra, les bâches de protection extérieures sont généralement faites avec une matière PVC de haute qualité et respirante sur la face extérieure. Cela vous permettra de protéger efficacement votre voiture des aléas climatiques, des agressions extérieures, des rayons UV, etc.

L’esthétisme de la housse ou de la bâche de protection pour votre véhicule

Les modèles de housse de protection sont très variés sur le marché. Certaines housses sont dotées de poches rétroviseurs et d’autres non. Il y a également des bâches de protection avec passepoil de couleur. Laissez-vous tenter par des modèles sur mesure. Épousant parfaitement les formes de votre véhicule, votre housse pourra le protéger efficacement. De plus, vous aurez également la possibilité de personnaliser votre housse en fonction de vos goûts et de vos envies. Une large palette de couleurs sera mise à votre disposition. Dans une optique de satisfaire leurs clients, certaines marques offrent le sac de rangement qui va avec la housse.

Le choix d’une housse de protection ne doit pas être fait à la légère ou à la va-vite. En plus du budget, il est important de tenir compte de vos habitudes, de vos goûts personnels et du stationnement de votre auto. Pour être sûr de bénéficier d’une housse de protection de qualité et adaptée à votre voiture, vous pouvez solliciter des professionnels pour la réalisation d’un modèle sur mesure.