Promotions 12/2019 : les bons plans auto de la semaine

Voici trois promos automobiles intéressantes en ce moment : une dans les concessions, une chez les mandataires et une dans les centres auto.

Chez les concessionnaires

Jeep Renegade : 6.000 € de remise

Déjà généreuse tout au long de l’année, avec 5.000 €, la remise sur le Renegade a augmenté en cette fin 2019. Elle est portée à 6.000 €. Cela concerne toute la gamme sauf le niveau d’accès Sport, ce qui donne une remise maximale de 25,6 % ! Très intéressant sur un modèle au look aussi sympathique. Le mieux est d’en profiter sur une des séries limitées au rapport prix/équipements déjà avantageux, comme les Brooklyn Edition et Quicksilver Edition.

Chez les mandataires

Audi A3 Sportback : – 24 % chez Auto Discount

Bien sûr, avec les mandataires, on trouve des offres bien plus importantes, parfois 40 % sur des véhicules français. Mais c’est aussi le moyen d’envisager du premium avec une promo que les marques n’oseront jamais vous faire dans les concessions ! Chez Auto Discount, on trouve ainsi une Audi A3 Sportback avec 24 % de remise. Cette offre est valable sur l’entrée de gamme essence 30 TFSI de 116 ch, ce qui reste suffisant pour une utilisation normale. Il y a 23 % sur le modèle 150 ch essence, 21 à 22 % pour les diesels de 116 et 150 ch.

En centre-auto

Le porte skis à – 25 % chez Feu Vert

C’est la saison des sports d’hiver. Vous avez peut-être demandé au Père Noël du nouveau matériel afin de dévaler les pistes. Mais avez-vous ce qu’il faut pour le transporter jusqu’à la station ? En ce moment, Feu Vert propose les deux porte-skis ou snowboards magnétiques Kata à 44,99 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de remise.