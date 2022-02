Poids lourds : comment trouver les pièces détachées ?

À l’instar des autres véhicules, les poids lourds ont besoin d’entretien régulier pour être performants. Il faut notamment procéder au remplacement des pièces défectueuses. Cependant, trouver de nouvelles pièces peut être compliqué quand on ne s’y connaît pas en mécanique, d’autant plus qu’il s’agit d’un type de véhicule très spécifique. Nous vous proposons ici quelques conseils pour trouver des pièces de rechange qualitatives et à bas coût pour poids lourds.

Consultez les sites spécialisés dans les pièces détachées pour poids lourds

Les échanges commerciaux se font beaucoup plus rapidement et plus facilement depuis l’avènement d’internet. Quel que soit l’article ou le produit recherché, il est très probable de le trouver sur la Toile. Les pièces détachées pour poids lourds ne font pas exception. Il y a en effet de nombreux sites spécialisés qui proposent ce genre de services. Ils présentent une large gamme d’articles, d’équipements et de pièces détachées. Vous pouvez ainsi trouver tout ce qu’il faut pour l’entretien des poids lourds comme l’indique 44 Tonnes.com, mais aussi des pièces de véhicules utilitaires, de camions et de camionnettes. La plupart de ces sites spécialisés proposent des pièces de rechange pour différentes marques de véhicules, comme Mercedes Benz, Renault Trucks, Iveco, Volvo, MAN, Scania ou DAF.

En allant sur des sites spécialisés, vous avez la possibilité de trouver des pièces de rechange pour poids lourds de très grande qualité et à des prix très intéressants. De plus, la plupart de ces boutiques en ligne vous offrent des garanties de livraison. Vous pouvez ainsi recevoir vos pièces entre 24 h et 48 h après avoir passé commande.

Tenez compte de la marque de votre poids lourd

Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte lors de l’achat de pièces détachées pour les véhicules poids lourds. La marque du véhicule est l’un des éléments les plus importants à prendre en considération. Étant donné que chaque constructeur automobile fabrique des pièces détachées adaptées à son produit, vous devez faire attention à choisir celles qui peuvent fonctionner correctement pour votre poids lourd. Pour être sûr de trouver des équipements originaux et durables, il est souvent conseillé de les prendre dans une boutique officielle de la marque du véhicule. Cela vous évite d’acquérir des pièces de rechange qui, bien qu’elles soient similaires aux originales, ne conviennent pas pour autant à votre poids lourd.

Les sites spécialisés mettent aussi à votre disposition des professionnels qualifiés qui vous conseillent et vous aident à trouver des pièces détachées originales. Il suffit de renseigner la marque et le modèle de votre véhicule poids lourds et il vous sera proposé des articles qui correspondent à ce dernier.

Assurez-vous de la compatibilité des pièces détachées

La prise en compte de la marque du véhicule augmente vos chances de trouver des pièces détachées de grande qualité. Toutefois, cela ne suffit pas pour déterminer si la pièce que vous vous apprêtez à acheter est compatible ou non avec votre poids lourd. La référence OEM (Original Equipment Manufacturer) est un autre indicateur de compatibilité. Il s’agit d’un numéro unique que les constructeurs attribuent à chaque pièce détachée qui compose un véhicule. Si les références OEM des équipements de rechange concordent avec ceux du poids lourd, cela signifie qu’ils sont compatibles.