Nouvelle hausse des prix des carburants en 2022

Après une courte accalmie avant les fêtes de fin d’année, le prix des carburants repart à la hausse en ce début 2022. Le prix moyen du diesel a dépassé les 1,60€ et pour l’essence E10 le prix approche les 1,70€. Quels sont en ce début janvier 2022 les coûts des différents carburants en France ?

Depuis le 20 décembre dernier, les prix à la pompe sont en constante hausse. À cette date le prix moyen en France du diesel était de 1,528€ et 1,598€ pour l’essence E10. Les prix sont au 10 janvier en moyenne de 1,604€ pour le diesel et 1,669€ pour l‘E10. Soit une hausse d’environ 7 centimes d’euro en une vingtaine de jours. Ce qui représente une hausse de 4,58% du diesel et de 4,05% de l’E1O.

Concrètement, cela se traduit par une hausse de 2,80€ pour un plein de 40 litres au diesel et 2,60€ pour le même plein mais à l’essence. Une augmentation rapide du prix des carburants qui ne semble pas donner des signes de ralentissements au vu des prix pratiqués à la pompe.

Diesel :

Décembre 2021 : 61,12€

Janvier 2022 : 64,16€

Essence :

Décembre 2021 : 63,92€

Janvier 2022 : 66,76€

Si l’on compare les tarifs d’une année à l’autre, l’augmentation est encore plus significative. Début janvier 2021, le prix du Gazole était de 1,306€ en moyenne sur le territoire, le même carburant affiche aujourd’hui un prix moyen de 1,604€.Une hausse de 22,8% d’une année sur l’autre qui se ressent sur le prix d’un plein. Toujours pour un plein de 40 litres l’augmentation est de 11,92€

Janvier 2021 : 52,24€

Janvier 2022 : 64,16€

Pour l’essence E10, le prix du carburant entre 2021 et 2022 est passé de 1,388€ à 1,669€, ce qui donne une hausse de 24,74%. Pour le même plein d’E10 de 40 litres cela se traduit par une augmentation de 11,24€.

Janvier 2021 : 55,52€

Janvier 2022 : 66,76€

Une hausse qui s’explique notamment par l’augmentation du prix du baril de Brent de Mer du Nord qui a atteint mi-janvier son plus haut niveau depuis 7 ans.

Chose intéressante, l’éthanol E85 voit lui aussi une hausse de son prix. Elle est moins significative car celle-ci ne dépend pas de la hausse du prix du baril de pétrole. Néanmoins, les utilisateurs de ce carburant ont vu le prix moyen en France passer de 0,722€ au 20 décembre dernier à 0,749€ le 10 janvier 2022. Une tendance à la hausse qui traduit une hausse constante de ce carburant renouvelable. Entre Janvier 2021 et Janvier 2022 le prix de l’E85 est passé de 0,693€ à donc 0,749€ cela donne une hausse de 8% plus importante que pour le diesel ou l’essence.

Pour les consommateurs d’éthanol qui sont de plus en plus nombreux le prix d’un plein de 40 litres est en augmentation d’1,08€ entre décembre 2021 et janvier 2022. L’augmentation est plus importante entre janvier 2021 et janvier 2022 puisqu’elle est de 2,24€. Une augmentation du coût du plein bien moins importante pour les consommateurs d’éthanol que d’essence.

Éthanol E85 :

Décembre 2021 : 28,88€

Janvier 2022 : 29,96€

Janvier 2021 : 27,72€

Janvier 2022 : 29,96€

Source : Outil de comparaison des prix du carburant du comparateur et guide d’achat automobile Caroom.